Кристина Орбакайте упала на сцену во время выступления в Петербурге
Концерт состоялся после череды массовых отмен и переносов
04 марта 2024, 16:27, ИА Амител
Кристина Орбакайте рухнула на сцену во время выступления в Санкт-Петербурге в концертном зале "Октябрьский", сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что концерт состоялся после череды массовых отмен и переносов. Перед выступлением зрители боялись внезапной отмены в последний момент.
"Сотрудники "Октябрьского" говорили о плохой продаже билетов. Также не было замечено афиш с Орбакайте. А из холла убрали портрет Пугачевой, который висел там около 40 лет", – сообщает канал.
16:33:53 04-03-2024
ей эти простыни по наследству достались ??? ;)))))) все детство по телеку их на мамаше видел.
16:37:53 04-03-2024
От недоедания,наверное,на ногах не устояла
17:23:13 04-03-2024
Гость (16:37:53 04-03-2024) От недоедания,наверное,на ногах не устояла... от кокаина
16:43:52 04-03-2024
ну накачалась кристинка вискариком. имеет право. вон как смотрящие все равно восторженно вау горлопанили.
17:43:48 04-03-2024
Все семейство пугачихи мокрыми тряпками по улице гнать.
20:43:38 04-03-2024
Гость (17:43:48 04-03-2024) Все семейство пугачихи мокрыми тряпками по улице гнать.... пугачиха с галкиным минусуют
02:27:56 06-03-2024
Букет под ноги кинули.Вот вы люди....