Кристина Орбакайте упала на сцену во время выступления в Петербурге

Концерт состоялся после череды массовых отмен и переносов

04 марта 2024, 16:27, ИА Амител

Кристина Орбакайте рухнула на сцену во время выступления в Санкт-Петербурге в концертном зале "Октябрьский", сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что концерт состоялся после череды массовых отмен и переносов. Перед выступлением зрители боялись внезапной отмены в последний момент.