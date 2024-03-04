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Кристина Орбакайте упала на сцену во время выступления в Петербурге

Концерт состоялся после череды массовых отмен и переносов

04 марта 2024, 16:27, ИА Амител

Кристина Орбакайте рухнула на сцену во время выступления в Санкт-Петербурге в концертном зале "Октябрьский", сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что концерт состоялся после череды массовых отмен и переносов. Перед выступлением зрители боялись внезапной отмены в последний момент.

"Сотрудники "Октябрьского" говорили о плохой продаже билетов. Также не было замечено афиш с Орбакайте. А из холла убрали портрет Пугачевой, который висел там около 40 лет", – сообщает канал.

Шоу-бизнес

Комментарии 7

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Гость

16:33:53 04-03-2024

ей эти простыни по наследству достались ??? ;)))))) все детство по телеку их на мамаше видел.

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Гость

16:37:53 04-03-2024

От недоедания,наверное,на ногах не устояла

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Гость

17:23:13 04-03-2024

Гость (16:37:53 04-03-2024) От недоедания,наверное,на ногах не устояла... от кокаина

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Гость

16:43:52 04-03-2024

ну накачалась кристинка вискариком. имеет право. вон как смотрящие все равно восторженно вау горлопанили.

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Гость

17:43:48 04-03-2024

Все семейство пугачихи мокрыми тряпками по улице гнать.

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Гость

20:43:38 04-03-2024

Гость (17:43:48 04-03-2024) Все семейство пугачихи мокрыми тряпками по улице гнать.... пугачиха с галкиным минусуют

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Гость

02:27:56 06-03-2024

Букет под ноги кинули.Вот вы люди....

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