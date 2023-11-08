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Пугачева во время поездки в Россию записала новые песни

Больше возвращаться в страну Примадонна не собирается

08 ноября 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Алла Пугачева во время своего недавнего визита в Россию записала несколько песен. Об этом сообщает Mash.

Руководитель тверской студии "Салам" Игорь Лалетин рассказал журналистам, что визит Примадонны был разовой акцией, а больше возвращаться в страну она не планирует.

Также Лалетин добавил, что песни, которые записала Пугачева, для домашнего использования. Денег с нее руководитель студии не взял, оказав ей услугу по старой дружбе.

Ранее СМИ писали о том, сколько будет стоить приглашение Пугачевой на новогодний корпоратив.

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Комментарии 15

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Олег

22:13:36 08-11-2023

Мы думали что сдохла уже.

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Гость

22:35:07 08-11-2023

Сколько можно рекламировать каждый пук этой старой хабалки?

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Гость

22:48:35 08-11-2023

записала примадонна, были записаны для домашнего использования. Естественно, хрипение безголосой хабалки только дома и слушать с Галкиным. Только вот непоняточка, а что, хабалка не могла свое хрипение в Исраэле записать или в Прибалтике?

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Гость

06:53:54 09-11-2023

Тоже вопрос, в Израиле или Прибалтике звукозапись хуже? Или здесь можно на халяву, а у нее с деньгами проблема? Замок продала, на всю жизнь должно хватить. Пожила в Израиле и поняла, если можно что-то сделать на халяву, надо это делать

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Гость

17:20:56 09-11-2023

Гость (06:53:54 09-11-2023) Тоже вопрос, в Израиле или Прибалтике звукозапись хуже? Или ... Ну так и немцы ездят в Россию зубы делать, так как в разы дешевле, а качество лучше, а немцы жадные.

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Гость

07:41:21 09-11-2023

была два дня наклепала 10 песен. сильна

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Гость

08:47:30 09-11-2023

Гость (07:41:21 09-11-2023) была два дня наклепала 10 песен. сильна... Частушки?

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Гость

17:25:04 09-11-2023

Гость (08:47:30 09-11-2023) Частушки?... Не, это она на корпоративах пела матершинные частушки. А здесь скорее всего серия: 1-я песня -Я уезжаю в Израиль, 2-я песня -Я уезжаю в Литву, 3-я песня - Я уезжаю в Латвию, и так 10 песен.

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Гость

08:48:18 09-11-2023

Больше возвращаться в страну Примадонна не собирается На тот свет собралась? Так-то зарекаться не надо.

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Гость

08:57:09 09-11-2023

Больше возвращаться в страну Примадонна не собирается ----- А как же новогодние корпоративы за 500 тысяч доллариев???

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Гость

09:00:50 09-11-2023

Гость (08:57:09 09-11-2023) А как же новогодние корпоративы онлайн)))

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Гость

09:37:56 09-11-2023

Почемц все подряд рабски величаете эту бабку "Примадонной"? Потому, что она сама себя так называет что ли, не пойму...

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Гость

17:27:48 09-11-2023

Гость (09:37:56 09-11-2023) Почемц все подряд рабски величаете эту бабку "Примадонной"? ... Абсолютно так. Она себя назвала примадонной, Александр Новиков назвал ее матерью всех голубых, а народ назвал хабалкой.

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Дюша

12:25:04 09-11-2023

Опять приключения мумии Пугачевой по всей сети...Походу ее и после смерти будут таскать на гастроли в виде мощей...

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Татьяна

22:18:10 11-11-2023

Завистники!

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