Пугачева во время поездки в Россию записала новые песни

Больше возвращаться в страну Примадонна не собирается

08 ноября 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Алла Пугачева во время своего недавнего визита в Россию записала несколько песен. Об этом сообщает Mash.

Руководитель тверской студии "Салам" Игорь Лалетин рассказал журналистам, что визит Примадонны был разовой акцией, а больше возвращаться в страну она не планирует.

Также Лалетин добавил, что песни, которые записала Пугачева, для домашнего использования. Денег с нее руководитель студии не взял, оказав ей услугу по старой дружбе.

Ранее СМИ писали о том, сколько будет стоить приглашение Пугачевой на новогодний корпоратив.