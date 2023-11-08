Пугачева во время поездки в Россию записала новые песни
Больше возвращаться в страну Примадонна не собирается
08 ноября 2023, 22:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Алла Пугачева во время своего недавнего визита в Россию записала несколько песен. Об этом сообщает Mash.
Руководитель тверской студии "Салам" Игорь Лалетин рассказал журналистам, что визит Примадонны был разовой акцией, а больше возвращаться в страну она не планирует.
Также Лалетин добавил, что песни, которые записала Пугачева, для домашнего использования. Денег с нее руководитель студии не взял, оказав ей услугу по старой дружбе.
Ранее СМИ писали о том, сколько будет стоить приглашение Пугачевой на новогодний корпоратив.
22:13:36 08-11-2023
Мы думали что сдохла уже.
22:35:07 08-11-2023
Сколько можно рекламировать каждый пук этой старой хабалки?
22:48:35 08-11-2023
записала примадонна, были записаны для домашнего использования. Естественно, хрипение безголосой хабалки только дома и слушать с Галкиным. Только вот непоняточка, а что, хабалка не могла свое хрипение в Исраэле записать или в Прибалтике?
06:53:54 09-11-2023
Тоже вопрос, в Израиле или Прибалтике звукозапись хуже? Или здесь можно на халяву, а у нее с деньгами проблема? Замок продала, на всю жизнь должно хватить. Пожила в Израиле и поняла, если можно что-то сделать на халяву, надо это делать
17:20:56 09-11-2023
Гость (06:53:54 09-11-2023) Тоже вопрос, в Израиле или Прибалтике звукозапись хуже? Или ... Ну так и немцы ездят в Россию зубы делать, так как в разы дешевле, а качество лучше, а немцы жадные.
07:41:21 09-11-2023
была два дня наклепала 10 песен. сильна
08:47:30 09-11-2023
Гость (07:41:21 09-11-2023) была два дня наклепала 10 песен. сильна... Частушки?
17:25:04 09-11-2023
Гость (08:47:30 09-11-2023) Частушки?... Не, это она на корпоративах пела матершинные частушки. А здесь скорее всего серия: 1-я песня -Я уезжаю в Израиль, 2-я песня -Я уезжаю в Литву, 3-я песня - Я уезжаю в Латвию, и так 10 песен.
08:48:18 09-11-2023
Больше возвращаться в страну Примадонна не собирается На тот свет собралась? Так-то зарекаться не надо.
08:57:09 09-11-2023
Больше возвращаться в страну Примадонна не собирается ----- А как же новогодние корпоративы за 500 тысяч доллариев???
09:00:50 09-11-2023
Гость (08:57:09 09-11-2023) А как же новогодние корпоративы онлайн)))
09:37:56 09-11-2023
Почемц все подряд рабски величаете эту бабку "Примадонной"? Потому, что она сама себя так называет что ли, не пойму...
17:27:48 09-11-2023
Гость (09:37:56 09-11-2023) Почемц все подряд рабски величаете эту бабку "Примадонной"? ... Абсолютно так. Она себя назвала примадонной, Александр Новиков назвал ее матерью всех голубых, а народ назвал хабалкой.
12:25:04 09-11-2023
Опять приключения мумии Пугачевой по всей сети...Походу ее и после смерти будут таскать на гастроли в виде мощей...
22:18:10 11-11-2023
Завистники!