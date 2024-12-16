Пункты выездной регистрации собак продолжают работать в Барнауле
С 17 по 19 декабря зарегистрировать животное можно будет в селе Лебяжье
16 декабря 2024, 12:23, ИА Амител
В Барнауле продолжают работу пункты выездной регистрации домашних собак. С 17 декабря зарегистрировать питомца можно будет в селе Лебяжье. Об этом сообщили в мэрии.
С 11 по 13 декабря пункт работал в микрорайоне Затон. За три дня в нем зарегистрировали 58 домашних собак. Всего в специальную систему занесли информацию почти о 700 животных.
"Напомним, в рамках краевого закона с 1 января следующего года в Алтайском крае станут обязательными регистрация и маркирование собак. Для того чтобы жителям пригорода было удобнее пройти эти процедуры, администрацией города совместно с КГБУ "Управление ветеринарии по г. Барнаулу" организована работа специальных мобильных пунктов, где можно сразу чипировать и зарегистрировать своих питомцев", – уточнили в мэрии.
На этой неделе пункт выездной регистрации будет работать в селе Лебяжье:
- 17 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Школьной, 28а;
- 18 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Опытная Станция, 16б;
- 19 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Центральной, 220.
После этого пункт перенаправят в поселок Центральный, где также будет работать три дня:
- 20 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Мира, 13;
- 23 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Свердловской, 1;
- 24 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Благодатной, 34б.
Пункты в Центральном районе будут работать до 16 января. Выезды также пройдут в следующие населенные пункты:
- поселок Черницк;
- поселок Мохнатушка;
- поселок Бельмесево;
- микрорайон Сибирская Долина;
- станция Ползуново;
- поселок Борзовая Заимка.
В Ленинском районе выезды пройдут с 20 по 31 января. Они охватят поселки Березовка, Научный Городок, Гоньба, Землянуха и Казенная Заимка. В Индустриальном районе пункты будут работать в поселках Спутник, Авиатор, Новомихайловка, Пригородный, Власиха и Лесной с 1 по 26 февраля.
"Для проведения регистрации необходимо прийти по указанному адресу с животным и иметь при себе паспорт владельца, при наличии ‒ паспорт животного, а также для ускорения процедуры – заявление на обработку персональных данных (скачать форму заявления можно по ссылке)", – напомнили в мэрии.
Кроме мобильных пунктов регистрация животных в Барнауле проходит по двум адресам: ул. Шевченко, 158 и ул. Короленко, 109.
12:34:37 16-12-2024
Пока всех не съест
12:53:35 16-12-2024
Депутаты одной строкой прописали в законе регистрация и чипирование. корреспонденты вводят в заблуждение - чипирование платное. Люди так же работают. в Барнауле, кроме пригорода, есть частный сектор и не у всех есть личный автомобиль везти дворовую , цепную собаку.
и Потом не отказываюсь регистрировать, но чипировать не хочу.
16:13:38 16-12-2024
Гость (12:53:35 16-12-2024) Депутаты одной строкой прописали в законе регистрация и чипи... Вот именно, о том и речь, дептутаты видимо видели только ручных зверюшек, а у меня на улице на цепи собакен. Он ни намордника ниразу не видел, ни за двором ниразу не был, каким образом я его должен засунуть в машину с кожаными сиденьями, и куда то отвезти?
Совсем дурные? Я даже не уверен смогу ли намордник на него напялить, он взрослый крупный пёс, и я не знаю его реакцию, если буду принудительно ему на морду напяливать инородную штуковину, даже если домой привезу чиповщика.
Депутаты очередную фигню сделали антинародную, забот то нет больше, как думать теперь, как охранника своего дома чипировать.
16:19:44 16-12-2024
Гость (16:13:38 16-12-2024) Вот именно, о том и речь, дептутаты видимо видели только руч... В зад ему шприц успокоительный, в багажник закинул (он же не кожаный?) отвез/укололи/привез/выгрузил. Не надо лишние сложности придумывать, якобы не решаемые.
13:06:19 16-12-2024
Вообще правильно сказать - пункты выездной регистрации хозяев собак.
Вопрос в том, куда вносятся эти сведения, передаются и используются, почему эта мифическая информационная система не поименована. Скоро хозяевам собак пойдут персональные коммерческие рассылки о кормах, и вообще обо всем... Там как все системы - дырявое ведро ...
13:41:02 16-12-2024
Дайте полномочия по регистрации ветклиникам. Я постоянно на работах. Мне проще заплатить знакомому ветеринару, чем отпрашиваться с работы и терять кучу денег.
14:16:09 16-12-2024
Не зарегистрированных и не чипированных псов,что будут бродить по улицам,расстреляют снотворным?
15:24:11 16-12-2024
Гость (14:16:09 16-12-2024) Не зарегистрированных и не чипированных псов,что будут броди... Отправят лес валить.
16:14:16 16-12-2024
Гость (14:16:09 16-12-2024) Не зарегистрированных и не чипированных псов,что будут броди... да ничего не будет им. Не против бездомных этот закон. Это очередной сбор денег с населения.
14:36:21 16-12-2024
Следующий шаг - введение налога на домашних животных. А сейчас просто наполняется база.
14:52:39 16-12-2024
отличное время с 09:00 до 16:00. как раз все на работе.
16:11:27 16-12-2024
всё конечно прекрасно, но вот время выбрано прям для неработающих с 9 до 16 и не работают по выходным. А почему на Южном то нет пункта передвижного? тоже полно собак, не все могут своих кабанчиков везти в ту же Лебяжку
20:51:26 16-12-2024
О-о !!! Человек с фото ! Вторая часть!!! Хе-хе