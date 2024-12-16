Пункты выездной регистрации собак продолжают работать в Барнауле

С 17 по 19 декабря зарегистрировать животное можно будет в селе Лебяжье

16 декабря 2024, 12:23, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжают работу пункты выездной регистрации домашних собак. С 17 декабря зарегистрировать питомца можно будет в селе Лебяжье. Об этом сообщили в мэрии.

С 11 по 13 декабря пункт работал в микрорайоне Затон. За три дня в нем зарегистрировали 58 домашних собак. Всего в специальную систему занесли информацию почти о 700 животных.

"Напомним, в рамках краевого закона с 1 января следующего года в Алтайском крае станут обязательными регистрация и маркирование собак. Для того чтобы жителям пригорода было удобнее пройти эти процедуры, администрацией города совместно с КГБУ "Управление ветеринарии по г. Барнаулу" организована работа специальных мобильных пунктов, где можно сразу чипировать и зарегистрировать своих питомцев", – уточнили в мэрии.

На этой неделе пункт выездной регистрации будет работать в селе Лебяжье:

17 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Школьной, 28а;

18 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Опытная Станция, 16б;

19 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Центральной, 220.

После этого пункт перенаправят в поселок Центральный, где также будет работать три дня:

20 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Мира, 13;

23 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Свердловской, 1;

24 декабря с 09:00 до 16:00 – на ул. Благодатной, 34б.

Пункты в Центральном районе будут работать до 16 января. Выезды также пройдут в следующие населенные пункты:

поселок Черницк;

поселок Мохнатушка;

поселок Бельмесево;

микрорайон Сибирская Долина;

станция Ползуново;

поселок Борзовая Заимка.

В Ленинском районе выезды пройдут с 20 по 31 января. Они охватят поселки Березовка, Научный Городок, Гоньба, Землянуха и Казенная Заимка. В Индустриальном районе пункты будут работать в поселках Спутник, Авиатор, Новомихайловка, Пригородный, Власиха и Лесной с 1 по 26 февраля.

"Для проведения регистрации необходимо прийти по указанному адресу с животным и иметь при себе паспорт владельца, при наличии ‒ паспорт животного, а также для ускорения процедуры – заявление на обработку персональных данных (скачать форму заявления можно по ссылке)", – напомнили в мэрии.

Кроме мобильных пунктов регистрация животных в Барнауле проходит по двум адресам: ул. Шевченко, 158 и ул. Короленко, 109.