Пункты выездной регистрации собак начали работу в Барнауле

С 1 января 2025 года регистрация и маркирование этих животных станут обязательными в Алтайском крае

12 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Регистрация собак / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле начали работать мобильные пункты регистрации собак. Об этом сообщили в мэрии.

С 11 по 13 декабря пункт регистрации работает в микрорайоне Затон на ул. Затонской, 82. График работы – с 09:00 до 16:00.

"Для проведения регистрации необходимо иметь при себе паспорт владельца, при наличии ‒ паспорт животного, а также для ускорения процедуры – заявление на обработку персональных данных (скачать форму заявления можно по ссылке). В ходе процедуры необходимо оплатить только стоимость чипа, эта цена сейчас льготная и составляет до 175 рублей", – напомнили в городской администрации.

Со следующей недели пункт выездной регистрации будет работать в селе Лебяжье по трем адресам:

17 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Школьная, 28а;

18 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Опытная Станция, 16;

19 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Центральная, 220.

В поселке Центральном животное можно зарегистрировать в следующие даты:

20 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Мира, 13;

23 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Свердловская, 1;

24 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Благодатная, 34б.

Также выездная регистрация будет проходить в следующих населенных пунктах Центрального района:

пос. Черницк;

пос. Мохнатушка;

пос. Бельмесево;

микрорайон Сибирская Долина;

станция Ползуново;

пос. Борзовая Заимка.

С 20 по 31 января мобильные пункты будут работать в Ленинском районе на территории поселков Березовка, Научный Городок, Гоньба, Землянуха и Казенная Заимка. С 1 по 26 февраля – в Индустриальном районе: поселках Спутник, Авиатор, Новомихайловка, Пригородный, Власиха и Лесной.

Напомним, 4 октября 2024 года депутаты АКЗС приняли закон № 62-ЗС "О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Алтайского края". Согласно этому закону, с 1 января 2025 года в регионе маркирование и регистрация собак становятся обязательными.