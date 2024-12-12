Пункты выездной регистрации собак начали работу в Барнауле
С 1 января 2025 года регистрация и маркирование этих животных станут обязательными в Алтайском крае
12 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
В Барнауле начали работать мобильные пункты регистрации собак. Об этом сообщили в мэрии.
С 11 по 13 декабря пункт регистрации работает в микрорайоне Затон на ул. Затонской, 82. График работы – с 09:00 до 16:00.
"Для проведения регистрации необходимо иметь при себе паспорт владельца, при наличии ‒ паспорт животного, а также для ускорения процедуры – заявление на обработку персональных данных (скачать форму заявления можно по ссылке). В ходе процедуры необходимо оплатить только стоимость чипа, эта цена сейчас льготная и составляет до 175 рублей", – напомнили в городской администрации.
Со следующей недели пункт выездной регистрации будет работать в селе Лебяжье по трем адресам:
- 17 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Школьная, 28а;
- 18 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Опытная Станция, 16;
- 19 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Центральная, 220.
В поселке Центральном животное можно зарегистрировать в следующие даты:
- 20 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Мира, 13;
- 23 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Свердловская, 1;
- 24 декабря – с 09:00 до 16:00, ул. Благодатная, 34б.
Также выездная регистрация будет проходить в следующих населенных пунктах Центрального района:
- пос. Черницк;
- пос. Мохнатушка;
- пос. Бельмесево;
- микрорайон Сибирская Долина;
- станция Ползуново;
- пос. Борзовая Заимка.
С 20 по 31 января мобильные пункты будут работать в Ленинском районе на территории поселков Березовка, Научный Городок, Гоньба, Землянуха и Казенная Заимка. С 1 по 26 февраля – в Индустриальном районе: поселках Спутник, Авиатор, Новомихайловка, Пригородный, Власиха и Лесной.
Напомним, 4 октября 2024 года депутаты АКЗС приняли закон № 62-ЗС "О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Алтайского края". Согласно этому закону, с 1 января 2025 года в регионе маркирование и регистрация собак становятся обязательными.
08:53:43 12-12-2024
да уж...
08:56:43 12-12-2024
А если собака в больнице, в отъезде или в запое?
09:09:12 12-12-2024
Гость (08:56:43 12-12-2024) А если собака в больнице, в отъезде или в запое?... ну значит,не понадобиться, после запоя долго не живут
09:09:53 12-12-2024
Гость (08:56:43 12-12-2024) А если собака в больнице, в отъезде или в запое?... Мой Шарик два месяца назад ушёл искать невесту, надеюсь не вернётся!🦮
09:30:40 12-12-2024
Сергей (09:09:53 12-12-2024) Мой Шарик два месяца назад ушёл искать невесту, надеюсь не в... приведет. алименты вам платить.
12:18:02 12-12-2024
Гость (08:56:43 12-12-2024) А если собака в больнице, в отъезде или в запое?... Моя вообще собрала чемодан и уехала в Кисловодск. В кафе стаканы там моет.
09:12:45 12-12-2024
Чел на фоте их ест? Огромный какой-то . Хе-хе
09:13:09 12-12-2024
Детям на лечение и лекарства денег не хватает, а тут на собак миллионы тратят.................
09:25:12 12-12-2024
Гость (09:13:09 12-12-2024) Детям на лечение и лекарства денег не хватает, а тут на соба... На отловле и содержании потом сэкономят. И сейчас платят граждане. На одну полтораху пива меньше выпьют, и тоже сэкономят
09:41:04 12-12-2024
Гость (09:25:12 12-12-2024) На отловле и содержании потом сэкономят. И сейчас платят гра... постепенно до мышей дойдет.
а уж если до поштучной регистрации тараканов доберутся...
09:51:29 12-12-2024
Гость (09:25:12 12-12-2024) На отловле и содержании потом сэкономят. И сейчас платят гра... Как они сэкономят? Чипированная собака управляться будет дистанционно? Пускай лесом идут наши горе-законодатели...Хрен я им дам собаку калечить. Себя пусть прочипируют.
10:24:16 12-12-2024
Гость (09:13:09 12-12-2024) Детям на лечение и лекарства денег не хватает, а тут на соба... Вопросы по нехватке детям денег на лекарства задайте Правительству, они бюджет верстают.
09:13:41 12-12-2024
а потом всем владельцам придут налоги
09:42:58 12-12-2024
Оборзели в край, не знают за что уже содрать.
Как я должен своего двортерьера привезти на чипирование? Кто его держать будет? Он большой и он охраняет мой двор, на цепи, намордник ниразу в глаза не видел, в машине не ездил, каким образом я его должен чипировать даже при желаниИ? С думу рухнули. Вы там в думе своей держите кошкоподобных недособак, с ними все просто, вот и чипируйта.
Да щс налетят, скажут платите за выезд, приедут чипируют......а если мой Бой загрызет чипировщика? А он имеет право, он защищает свою территорию, он за эту работу ЕДУ получает. опять я виноват буду? а не депутаты АКЗС! Дурдом.
К томуж е как эти меры защитят от бездомных? Вот именно те которые выкидывают собак, они чипировать не будут, и вы их не заставите, они просто еще скорее выкинут этих собак на улицу. Да и начинать надо с истребления бродячих шавок, а чипирование домашних тут опять никак не спасет. Просто обдиралово очередное народа.
10:21:27 12-12-2024
Гость (09:42:58 12-12-2024) Оборзели в край, не знают за что уже содрать.Как я долже... Правильно мыслите.
11:12:00 12-12-2024
Гость (09:42:58 12-12-2024) Оборзели в край, не знают за что уже содрать.Как я долже... У нас таже проблема. Часный дом, большая собака, которая никогда не ездила на автомобиле и никого не подпустит к себе. Охрана дома и территории ее работа. Каким образом мы должны ее прочипировать. Устроить собаке стресс, держать ее всей семьей и бояться чтобы не покусала чипировщиков.
12:15:07 12-12-2024
Гость (11:12:00 12-12-2024) У нас таже проблема. Часный дом, большая собака, которая ник... Ну можно например , вырубить оглоблей вашу собачку пока будут её чипировать😎
12:45:42 12-12-2024
Сергей (12:15:07 12-12-2024) Ну можно например , вырубить оглоблей вашу собачку пока буду... и сядете в тюрьму за жестокое обращение с животными
13:13:26 12-12-2024
Гость (11:12:00 12-12-2024) У нас таже проблема. Часный дом, большая собака, которая ник... Пара таблеток "Экспресс успокоина" и нет проблем... У меня тоже собака большая и нервная, только так возим на ежегодные прививки.
11:20:27 12-12-2024
Гость (09:42:58 12-12-2024) Оборзели в край, не знают за что уже содрать.Как я долже... К тебе приедет человек с фото.
09:54:39 12-12-2024
Слуги народа реально обнаглели от вседозволенности. Пора значимые законы принимать референдумом. Какого хрена они решают за людей? Тем более их никто не избирал.
09:58:26 12-12-2024
Чел на фото походу сжирает всех собак которых записывает...!?
Походу и хозяев их тоже жрёт?!...
Робин Бобин Баробек...
:-)
10:32:59 12-12-2024
Гость (09:58:26 12-12-2024) Чел на фото походу сжирает всех собак которых записывает...!... ну ясное дело, вы хотели бы видеть высокую голубоглазую нафилленую благоухающую блондинку в мини юбке.
в реальности будет мрачный жырдяй в верхней одежде и бумажки на пороге для вытирание ваших блин грязей.
добро пожаловать в реальный мир, Нео!
12:24:06 12-12-2024
Musik (10:32:59 12-12-2024) ну ясное дело, вы хотели бы видеть высокую голубоглазую нафи... Все, представил блондинку в мини-юбке - день насмарку.
13:39:29 12-12-2024
Гость (12:24:06 12-12-2024) Все, представил блондинку в мини-юбке - день насмарку.... а теперь откройте глаза, посмотрите на кадровичку - в быстро работать!
10:56:16 12-12-2024
Гость (09:58:26 12-12-2024) Чел на фото походу сжирает всех собак которых записывает...!... Я не один кому так показалось! Хе-хе
10:43:39 12-12-2024
Да, правда хочется надеяться что фото взято с просторов интернета и к Барнаулу не относится.
10:46:48 12-12-2024
Гость (10:43:39 12-12-2024) Да, правда хочется надеяться что фото взято с просторов инте... Вы плохо читаете? Под фото надпись. Фото: администрация Барнаула
Из какого еще интернета?
12:55:18 12-12-2024
Гость (10:46:48 12-12-2024) Вы плохо читаете? Под фото надпись. Фото: администрация Барн... Читаю я хорошо. Но не всему верю.
14:57:44 12-12-2024
Собачка увидит такого бульдога за столом и сразу отключится)))
15:02:58 12-12-2024
а зачем около принтера стоит баночка для анализов???
15:08:51 12-12-2024
чота ржу с фотки и каментов
15:51:02 12-12-2024
Сейчас зарегистрируют всех собак, а потом объявят эпизоотию или карантин по бешенству, и все обязаны будут привезти питомцев по списку на усыпление. Ну как усыпление... Отстрел.
16:23:28 12-12-2024
Человек с фото ... пусть будет местный мем (тока фота обязательна). Кто- за ? Хе-хе ;-)