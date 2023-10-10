Пушков призвал серьезно относиться к словам генерала Милли о конфликте США с РФ

При этом член Совфеда допускает, что Вашингтону будет не до столкновения с Москвой

10 октября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сенатор Алексей Пушков призвал серьезно отнестись к словам генерала Марка Милли о возможном конфликте США и России.

"К словам генерала Марка Милли, заявившего о росте вероятности военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие, стоит отнестись серьезно. Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме", – написал политик в телеграм-канале.

При этом Пушков отметил, что сейчас растет вероятность того, что Вашингтону будет "не до военного конфликта с Россией".

Среди причин этого член Совфеда указал возможное столкновение Китая с Тайванем, множественные вызовы на мировой арене (например, Иран и КНДР) и необходимость для Штатов вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего "глобального лидерства".

В марте Пушков заявлял о неизбежности конфликта между США и Китаем. Еще тогда он отмечал, что конфликт "уже начался и набирает обороты".