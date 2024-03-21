Пуск ракеты, которую можно было увидеть из Алтайского края, отменили
Причины не уточняются
21 марта 2024, 21:55, ИА Амител
"Союз-2.1а" / Фото: "Роскосмос"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25", который можно было бы увидеть в небе из Алтайского края, отменили. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", – сказал диктор в ходе трансляции. Причины отмены не уточняются. Она произошла за несколько минут до старта.
Напомним, что старт был запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по Барнаулу). Для наблюдения и запуска ракеты с Байконура небо должно быть чистым, особенно горизонт на западе – юго-западе.
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