Пуск ракеты, которую можно было увидеть из Алтайского края, отменили

Причины не уточняются

21 марта 2024, 21:55, ИА Амител

"Союз-2.1а" / Фото: "Роскосмос"

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25", который можно было бы увидеть в небе из Алтайского края, отменили. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", – сказал диктор в ходе трансляции. Причины отмены не уточняются. Она произошла за несколько минут до старта.

Напомним, что старт был запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по Барнаулу). Для наблюдения и запуска ракеты с Байконура небо должно быть чистым, особенно горизонт на западе – юго-западе.