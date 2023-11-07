Пусть хмурится погода, а не вы: какие премьеры посмотреть на Wink.ru в октябре?

Видеосервис представляет киноменю, которое поможет сохранить бодрость и хорошее настроение

07 ноября 2023, 13:15, ИА Амител erid: LjN8K8T8C

Просмотр кино / Фото: "Ростелеком"

В одном из самых хмурых месяцев года видеосервис Wink.ru*, как всегда, позаботился о хорошем настроении подписчиков и приготовил много интересных премьер. Рассказываем, что можно посмотреть в ноябре.

Главная премьера – откровенный сериал о молодежи "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+). Советский Союз доживает последние годы, рушится система. Молодежь дезориентирована. Зато рядом ­– понятные правила, поддержка уличной стаи, шальные деньги и слово пацана, которое крепче клятвы.

Во втором сезоне возвращаются дерзкие, но любимые подростками школьники. Новые похождения #ШКЛТ2 (12+) стартовал 2 ноября 2023 года.

А 3 ноября вышло долгожданное продолжение киноэпопеи о приключениях гардемаринов. В кадре все знакомые лица ­– Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский.

Посмотреть можно и сериалы о буднях и подвигах работников правоохранительных органов:

второй сезон "Наш спецназ" (18+) с Алексеем Кравченко в главной роли (с 14 ноября 2023 года);

с Алексеем Кравченко в главной роли (с 14 ноября 2023 года); "Витязи" (16+). События древнерусского детектива доступны с 6 ноября 2023 года.

От боевых задач и сцен можно переключиться на добрую мелодраму. В альманахе "У людей так бывает" (12+) снялись Юрий Стоянов, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Владимир Меньшов и Константин Хабенский. Кино объединяет несколько историй о любви. В видеосервисе с 27 ноября.

Wink.ru пополняет коллекцию зарубежного кино. Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон играют в комедии "Искусство по понятиям" (18+). Незадачливая арт-дилерша, киллер и его босс ввязываются в авантюру по отмыванию денег.

Ванесса Паради появилась во французской комедии "Развод по-геймерски" (18+). 14-летние Жордан и Патрик тяжело переживают первую в жизни страшную потерю. У них сломалась любимая приставка PlayStation*.

Из Южной Кореи добралась фантастическая драма "Луна" (12+). 2029 год, на спутник Земли отправляется экипаж из трех космонавтов, но корабль терпит крушение и в живых остается только один человек.

Полезно провести время можно и маленьким зрителям ­– 3 ноября появился мультсериал "Кубокот ­– в школу без забот" (6+). В 25 коротких и ярких сериях рассказывают, как устроена жизнь ученика, какие бывают школы, что важно брать на уроки.

Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

*Wink.ru ("Винк. ру" ­– совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ); PlayStation ("ПлейСтэйшн").

ПАО "Ростелеком"

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