Студентов ИТ-специальностей будут обучать с помощью платформы от "Ростелекома"
Курс составлен с учетом последних достижений и трендов в области ИТ и искусственного интеллекта
31 октября 2023, 14:30, ИА Амител erid: LjN8KbYWb
В крупных университетах России ИТ-специалистов будут обучать с помощью "Платформы управления данными" от "Ростелекома". В 2022 году оператор запустил пилотный проект в четырех университетах страны, а в этом году он охватывает 15 вузов и включает новые программы, в том числе в сфере аналитики данных.
В рамках курса "Аналитика данных и методы искусственного интеллекта" студенты изучают:
- современные озера и хранилища данных;
- аналитику больших данных;
- методы искусственного интеллекта;
- платформы машинного обучения и бизнес-аналитики.
На практических занятиях используют платформы: RT.ClusterManager*, RT.DataLake,* RT.Warehouse*, RT.DataVision*.
С их помощью можно развернуть в облаке кластер данных, построить озеро и аналитические витрины, которые легко визуализировать на BI*-дашбордах.
Преподаватели также получили практические навыки по работе с инструментами продукта. Программа рассчитана на 256 часов и состоит из четырех модулей с промежуточной и итоговой аттестацией с обязательным выполнением практических заданий.
Курс составлен с учетом последних достижений и трендов в области ИТ и искусственного интеллекта и сформирован при участии разработчиков отечественного ПО, ведущих ИТ-инженеров и квалифицированных программистов.
"Мы гордимся, что наш софт помогает в подготовке высококвалифицированных специалистов в области данных, ведь спрос на таких сотрудников растет во всех отраслях: от банков и ретейла до промышленности и энергетики. Возможно, кто-то из выпускников уже в скором времени пополнит ряды команды "Ростелекома" и сможет поработать с крупнейшим отраслевым хранилищем данных в России", – сказал директор по искусственному интеллекту и управлению данными "Ростелекома" Сергей Носов."Аналитика данных и методы искусственного интеллекта" – одна из трех программ профессиональной переподготовки, разработанная департаментом по развитию стратегических проектов "РТК ИТ" в рамках инициативы "Ростелекома" по подготовке высококвалифицированных ИТ-кадров. Две другие направлены на подготовку DevOps*-инженеров и мобильную разработку для ОС "Аврора".
*RT.ClusterManager ("АрТи.КластерМенеджер"); RT.DataLake ("АрТи.ДатаЛайк"); RT.Warehouse ("АрТи.Веахаус"); RT.DataVision ("АрТи.ДэтаВижин"); BI ("БиАй"); DevOps ("ДевОпс").
ПАО "Ростелеком"Реклама
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