Студентов ИТ-специальностей будут обучать с помощью платформы от "Ростелекома"

Курс составлен с учетом последних достижений и трендов в области ИТ и искусственного интеллекта

31 октября 2023, 14:30, ИА Амител erid: LjN8KbYWb

Ноутбук / Фото: ПАО "Ростелеком"

В крупных университетах России ИТ-специалистов будут обучать с помощью "Платформы управления данными" от "Ростелекома". В 2022 году оператор запустил пилотный проект в четырех университетах страны, а в этом году он охватывает 15 вузов и включает новые программы, в том числе в сфере аналитики данных.

В рамках курса "Аналитика данных и методы искусственного интеллекта" студенты изучают:

современные озера и хранилища данных;

аналитику больших данных;

методы искусственного интеллекта;

платформы машинного обучения и бизнес-аналитики.

На практических занятиях используют платформы: RT.ClusterManager*, RT.DataLake,* RT.Warehouse*, RT.DataVision*.

С их помощью можно развернуть в облаке кластер данных, построить озеро и аналитические витрины, которые легко визуализировать на BI*-дашбордах.

Преподаватели также получили практические навыки по работе с инструментами продукта. Программа рассчитана на 256 часов и состоит из четырех модулей с промежуточной и итоговой аттестацией с обязательным выполнением практических заданий.

Курс составлен с учетом последних достижений и трендов в области ИТ и искусственного интеллекта и сформирован при участии разработчиков отечественного ПО, ведущих ИТ-инженеров и квалифицированных программистов.

"Мы гордимся, что наш софт помогает в подготовке высококвалифицированных специалистов в области данных, ведь спрос на таких сотрудников растет во всех отраслях: от банков и ретейла до промышленности и энергетики. Возможно, кто-то из выпускников уже в скором времени пополнит ряды команды "Ростелекома" и сможет поработать с крупнейшим отраслевым хранилищем данных в России", ­– сказал директор по искусственному интеллекту и управлению данными "Ростелекома" Сергей Носов."Аналитика данных и методы искусственного интеллекта" ­– одна из трех программ профессиональной переподготовки, разработанная департаментом по развитию стратегических проектов "РТК ИТ" в рамках инициативы "Ростелекома" по подготовке высококвалифицированных ИТ-кадров. Две другие направлены на подготовку DevOps*-инженеров и мобильную разработку для ОС "Аврора".

*RT.ClusterManager ("АрТи.КластерМенеджер"); RT.DataLake ("АрТи.ДатаЛайк"); RT.Warehouse ("АрТи.Веахаус"); RT.DataVision ("АрТи.ДэтаВижин"); BI ("БиАй"); DevOps ("ДевОпс").

ПАО "Ростелеком"

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