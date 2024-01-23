В Госдуме назвали условие для войны между Россией и НАТО

Однако, подчеркнули в парламенте, сейчас НАТО в непростой ситуации и не в боеспособном состоянии

23 января 2024, 12:17, ИА Амител

Символ НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

Прямой вооруженный конфликт между Россией и НАТО возможен, рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов отметил, что открытый конфликт возможен, но при одном условии – если НАТО его спровоцирует.

"Единственное условие, при котором спрогнозированный конфликт может начаться, – если НАТО продолжит свою политику экспансивного расширения и перейдет от латентной агрессии к прямой и непосредственной, открыто нападет на Россию или одну из ее стран-союзников", – подчеркнул парламентарий.

Однако, уточнил Картаполов, не стоит серьезно воспринимать провоенную риторику представителей НАТО.

"Сейчас НАТО в непростой ситуации. Вооруженные силы всех без исключения государств – участников блока из-за массовой поддержки Украины находятся, мягко говоря, не в самом боеспособном состоянии", – пояснил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин назвал полной чушью утверждения об интересе России к войне с НАТО.