В Госдуме назвали условие для войны между Россией и НАТО
Однако, подчеркнули в парламенте, сейчас НАТО в непростой ситуации и не в боеспособном состоянии
23 января 2024, 12:17, ИА Амител
Прямой вооруженный конфликт между Россией и НАТО возможен, рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов отметил, что открытый конфликт возможен, но при одном условии – если НАТО его спровоцирует.
"Единственное условие, при котором спрогнозированный конфликт может начаться, – если НАТО продолжит свою политику экспансивного расширения и перейдет от латентной агрессии к прямой и непосредственной, открыто нападет на Россию или одну из ее стран-союзников", – подчеркнул парламентарий.
Однако, уточнил Картаполов, не стоит серьезно воспринимать провоенную риторику представителей НАТО.
"Сейчас НАТО в непростой ситуации. Вооруженные силы всех без исключения государств – участников блока из-за массовой поддержки Украины находятся, мягко говоря, не в самом боеспособном состоянии", – пояснил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин назвал полной чушью утверждения об интересе России к войне с НАТО.
12:19:57 23-01-2024
если НАТО его спровоцирует --- а сейчас они что делают
12:23:02 23-01-2024
Гость (12:19:57 23-01-2024) если НАТО его спровоцирует --- а сейчас они что делают... Тоже, что СССР делал во Вьетнаме в 60-х Это называется война по доверенности
17:49:56 23-01-2024
Если бы байден не поддерживал хохляцкого наркошу и не раскалял и без того не простую ситуацию, то спецоперация прошла бы по плану тихо, и нато бы не выеживалась. а так нато как щенки, только тявкают на собаку по больше, а укусить боятся.
18:46:42 23-01-2024
Из сабжа я понял, что у России есть союзники!!!? И кто же это? Кроме собственного народа и своей армии...?