Путепровод на Новом рынке забетонировали

Рабочие полностью демонтировали разворотное кольцо, которое делали на время ремонта

30 октября 2023, 20:04, ИА Амител

Фото: "Мост"

Подрядчик завершил бетонирование путепровода на Новом рынке. Об этом сообщает телеграм-канал "Мост".

Отмечается, что в выходные рабочие полностью демонтировали разворотное кольцо для трамваев, установленное на время ремонта путепровода. Из-за этого трамваи маршрута № 3 ходят без заезда на остановку "Дом быта".

"На первом и втором пролетах завершено бетонирование монолитных плит. Далее дорожники приступят к гидроизоляции на данном участке моста, на третьем пролете эти работы уже ведутся, после чего начнется устройство трамвайных путей", – сказано в сообщении.

Со стороны "Пионера" отсыпают подъезд к мосту. На малом путепроводе уже оформляют тротуары.