Путепровод на Новом рынке забетонировали
Рабочие полностью демонтировали разворотное кольцо, которое делали на время ремонта
30 октября 2023, 20:04, ИА Амител
Подрядчик завершил бетонирование путепровода на Новом рынке. Об этом сообщает телеграм-канал "Мост".
Отмечается, что в выходные рабочие полностью демонтировали разворотное кольцо для трамваев, установленное на время ремонта путепровода. Из-за этого трамваи маршрута № 3 ходят без заезда на остановку "Дом быта".
"На первом и втором пролетах завершено бетонирование монолитных плит. Далее дорожники приступят к гидроизоляции на данном участке моста, на третьем пролете эти работы уже ведутся, после чего начнется устройство трамвайных путей", – сказано в сообщении.
Со стороны "Пионера" отсыпают подъезд к мосту. На малом путепроводе уже оформляют тротуары.
20:39:25 30-10-2023
Лучше сообщите когда?
21:36:41 30-10-2023
Гость (20:39:25 30-10-2023) Лучше сообщите когда?... Посмотрите на фото. Видно, что работы хватит на 2024 год.
08:49:01 31-10-2023
Гость (20:39:25 30-10-2023) Лучше сообщите когда?... Ну так сказано же. Срок сдачи объекта 30 ноября.
20:47:47 30-10-2023
Вы нам каждый день эту драму, в частях печатаете.То рельсы убрали, то лампу на фонаре аоменяли... . Напишите лучше когда эти персонажи закончат освоение бюджета, новорынковского моста. И население аула, стоя а пробках, перестанет проклинать этих злодеев ???
21:28:30 30-10-2023
30 ноября. Как бы это не секрет.
21:59:26 30-10-2023
Отремонтироворовали!
23:32:28 30-10-2023
написано с большими прикрасами, я там хожу утром -вечером, давайте правду писать, без прикрас? вот например про то что на малом новый асфальт уже поломали на всю ширину проезжей части в нескольких местах только уложенный почему не пишем? да и так там видно, что к 30 ноября не закончат мост ежику понятно уже
16:49:48 31-10-2023
Гость (23:32:28 30-10-2023) написано с большими прикрасами, я там хожу утром -вечером, д... ёжика знаю лично, он вообще тут не причём. И тем более ему не понятно.А человек он вплоне не плохой был, но вот подиспортился да и цены поднял...Но мебель хорошую делает )))
06:58:23 31-10-2023
Такими темпами хоть бы к весне сдали! Привезут 3-4 машины щебня,через 30 минт грузят его на машины и увозят.Со стороны дома быта укатали перед малым путепроводом,затем давай рыть траншею под кабель и т.д.Сегодня лег снег и какое качество будет? Как в Русской пословице-ДОЖДЬ ИДЕТ,А МЫ СКИРДУЕМ СЕНО! В общем как в басне- ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОПЕЛА....
08:48:43 31-10-2023
Зачем демонтируют кольцо? Не понимаю. Трамваи могли бы разворачиваться в случае поломки трамвая или ДТП в центре.
08:51:11 31-10-2023
Постоянно наблюдаю за строительством. Работа кипит,молодцы строители. Должны успеть.
08:53:28 31-10-2023
Задолбали нытики, как будто проблем более серьезных нет.
09:15:59 31-10-2023
Гость (08:53:28 31-10-2023) Задолбали нытики, как будто проблем более серьезных нет.... Задолбал уже ты, задолбаный нытиками! Когда они уже тебя додолбят окончательно...
16:51:07 31-10-2023
Гость (08:53:28 31-10-2023) Задолбали нытики, как будто проблем более серьезных нет.... Тебе как пешеходу прыщавому, не сделавшему уроки, не понять, что значит стоять в пробке по 2 часа добираясь до дома КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
17:58:28 31-10-2023
Гость (16:51:07 31-10-2023) Тебе как пешеходу прыщавому, не сделавшему уроки, не понять,... Нытикам все время кто-то виноват. Не мост, так пробки, не пробки, так погода. Не важно. что они сами себе корень всех проблем. Им главное погундеть! Сопли подбери!