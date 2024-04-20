Путепровод за 838 млн рублей построят на Алтае из-за самого "летального" ж/д переезда

Сдадут объект в 2025 году

20 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Железнодорожный переезд / Фото: wallhere.com

В Панкрушихинском районе Алтайского края до конца 2025 года построят путепровод через железнодорожные пути на автодороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан. Протяженность искусственного сооружения составит 1,6 км, а стоимость работ оценивается в 838 миллионов рублей. Путепровод необходим, потому что на данном участке за последние годы произошло несколько резонансных ДТП на ж/д переезде, рассказал журналистам во время пресс-конференции министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

По словам главы ведомства, причина большинства аварий на железной дороге – человеческий фактор, когда водитель выезжает на переезды на запрещающий сигнал. Для того чтобы сделать проезд безопаснее, решено построить путепровод.

"Это самый "летальный" ж/д переезд в Алтайском крае. Приходится принимать кардинальные меры, чтобы обезопасить жизнь водителей", – отметил Антон Воронов.

Начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев, в свою очередь, пояснил, что через ж/д переезд в Панкрушихинском районе регулярно ездят в Яровое туристы из Новосибирска и Кемерова. Многие из них не ориентируются на местности и случайно допускают ошибку, выезжая на ж/д переезд.

Что касается путепровода, в ходе работ устроят буронабивные сваи, смонтируют балки пролетных строений (три пролета по шесть балок), установят подпорные стенки крайних опор из монолитного бетона, выполнят отсыпку конусов и засыпку дренирующим грунтом, укрепят откосы конусов бетонными плитами.