Путепровод за 838 млн рублей построят на Алтае из-за самого "летального" ж/д переезда
Сдадут объект в 2025 году
20 апреля 2024, 07:00, ИА Амител
В Панкрушихинском районе Алтайского края до конца 2025 года построят путепровод через железнодорожные пути на автодороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан. Протяженность искусственного сооружения составит 1,6 км, а стоимость работ оценивается в 838 миллионов рублей. Путепровод необходим, потому что на данном участке за последние годы произошло несколько резонансных ДТП на ж/д переезде, рассказал журналистам во время пресс-конференции министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
По словам главы ведомства, причина большинства аварий на железной дороге – человеческий фактор, когда водитель выезжает на переезды на запрещающий сигнал. Для того чтобы сделать проезд безопаснее, решено построить путепровод.
"Это самый "летальный" ж/д переезд в Алтайском крае. Приходится принимать кардинальные меры, чтобы обезопасить жизнь водителей", – отметил Антон Воронов.
Начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев, в свою очередь, пояснил, что через ж/д переезд в Панкрушихинском районе регулярно ездят в Яровое туристы из Новосибирска и Кемерова. Многие из них не ориентируются на местности и случайно допускают ошибку, выезжая на ж/д переезд.
Что касается путепровода, в ходе работ устроят буронабивные сваи, смонтируют балки пролетных строений (три пролета по шесть балок), установят подпорные стенки крайних опор из монолитного бетона, выполнят отсыпку конусов и засыпку дренирующим грунтом, укрепят откосы конусов бетонными плитами.
07:41:13 20-04-2024
Радует, что человеческая жизнь стала ценится.
08:30:48 20-04-2024
У нас просто на поток поставили отмывание и распил денег. Ха,ха...
09:55:35 20-04-2024
гость (08:30:48 20-04-2024) У нас просто на поток поставили отмывание и распил денег. Ха... Гость, в чем распил, если будет спасен хоть один человек? На гнилом Западе, так поступают после анализа происшествий. Отмыв? - контролируй.
10:33:13 20-04-2024
гость (08:30:48 20-04-2024) У нас просто на поток поставили отмывание и распил денег. Ха... Никто не сомневается, что у вас дела обстоят именно так
11:46:57 20-04-2024
А шлагбаум там ставить не пробовали? Тоже помогает. И дешевле.
12:25:22 20-04-2024
Очень богатая организация РЖД уже давно пора на каждом переезде ставит шлакбаумы.жаднось чиновников губит сотни жизней
15:10:36 20-04-2024
За такие деньги можно установить шлагбаумы на тысяче переездов.
Ну даже если включить в цену разработку ПО и автоматики с нуля для управления ими, то хватит на 100 переездов.
А тут сделают только один.
21:49:44 20-04-2024
Жадность человеческая не знает границ.