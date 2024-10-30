Путешественник заявил, что Алтай является "конвейером по выкачиванию денег"
Он добавил, что больше не поедет отдыхать в этот регион
30 октября 2024, 16:40, ИА Амител
Николай Костишин, путешественник из Ростова-на-Дону, признался, что больше не посещает Алтай в качестве места отдыха и назвал регион "конвейером по выкачиванию денег". В беседе с АБН24 он поделился своим мнением о том, что некогда популярное место силы превратилось в источник дохода.
"Вместо зеркальных озер и живописных гор внимание теперь привлекают ограждения, асфальтированные дороги, заборы, стоянки и ужасная громкая музыка", – рассказал турист.
Он отметил, что даже в горах можно встретить ограждения, поскольку земля кому-то принадлежит.
Костишин также выразил недовольство практикой аренды квадроциклов, которая наносит ущерб окружающей среде.
16:42:33 30-10-2024
и уже много-много лет
17:12:03 30-10-2024
Гость (16:42:33 30-10-2024) и уже много-много лет...
Чистая правда. В нулевых беспредел по огораживанию земельных участков начался. "Приватизировали" их возможно ещё раньше. А теперь ни реке, ни к озеру не подойти. Законы не соблюдаются и не контролируются. Всё только "по понятиям".
17:12:33 30-10-2024
Все правильно , так и есть
17:35:08 30-10-2024
Правильно, нечего делать у нас на Алтае. Сидите у себя дома и ищите свою красоту природы, а мы свою. Понаехали тут.
17:38:10 30-10-2024
Горный вовсю эксплуатирует свою главную фишку - природу. Глупо было бы это не использовать. Плохо другое - уровень ценника и сервиса мягко говоря не соотносится. Должны быть варианты на все уровни толщины кошельков. А тут ребята все ориентируется по верху ценника, но уровень услуги хотят дать на эконом-классе.
09:22:50 31-10-2024
Гость (17:38:10 30-10-2024) Горный вовсю эксплуатирует свою главную фишку - природу. Глу... За 3-4 месяца надо успеть отбить год проживания. И еще остаться в +.
20:16:41 31-10-2024
Гость (17:38:10 30-10-2024) Горный вовсю эксплуатирует свою главную фишку - природу. Глу... Автор поехал не на тот Алтай- в стапном нечего делать - туризм только в Горном!!! 🤣🤣🤣
17:54:41 30-10-2024
Согласен, там полный "беспредел". На каком основании возникают эти заборы непонятно. Цены за заборами заоблачные, сервиса за эти деньги никакого. Горный был интересен " диким" отдыхом, энергетикой. Сейчас понятно какая там энергетика. Делать там нечего.
09:36:21 31-10-2024
Ладно цены на жилье могут быть любыми, можно найти и благоустроенное за 3К а можно и в сарае за 1,5К переночевать. Но какого хр...а огораживать природные достопримечательности и брать деньги за проход к ним? Я офигел в прошлом году когда поехали на водопад за чемалом, не помню как называется, все огорожено и проход 150 р.
18:24:20 30-10-2024
Дорого всё, деньги на каждом шагу и это портит все
19:07:18 30-10-2024
Опять амиковцев обидели - халяву отобрали. В горном отдых на любой кошелек - хочешь с палаткой, хочешь 300 000 за сутки. Есть базы с нормальной стоимостью - 5000 за сутки, с завтраком и нормальными условиями размещения. Не понимаю этого плача Ярославны. Почему-то в сознании людей есть то, что если он дал сотку местному жителю, тот его с ног до головы обихаживать должен. Да и инфляция в Республике такая же как в России. А цель любого бизнеса - прибыль (а здесь еще и сезонный фактор). Сорян, нытики - бесплатно или за три копейки для вас никто ничего делать не будет.
07:54:13 04-11-2024
Гость (19:07:18 30-10-2024) Опять амиковцев обидели - халяву отобрали. В горном отдых на... Палатка от 500р в сутки. Впринципе 500р в сутки не так много, но бесплатно палатку не поставить, ни а степном ни в горном Алтае.
22:34:24 30-10-2024
во первых нужно знать места, там будет и красиво и недорого и пр. а если прешься как баран на раскрученные точки - вот и огребай. Недальновидно и глупо. Опозорился только своей нищетой и неприспособленностью
00:50:46 31-10-2024
Ой не знаю. В Горном Алтае отдых есть на любой карман. Вы в Суздали были? Вы в Питере были? Вы в Москве были? Вы на наших югах были, а на остальном севере? В Горном можно жилье найти и за 2500руб сутки, но все в Чемале хотят жить или у Телецкого озера, да чтоб и сервис был за 2 копейки. А Вы попробуйте постройте там, для начала землю купите. Земля космос стоит, строительство космос, доставка космос, вот и цены. Но есть и бюджетный Алтай. Вы у бабушки снимите домик или комнату и будет сильно дешевле. Алтай священный, в нем сила, в нем жизнь. Сколько раз посещали, вдоволь насладиться невозможно. Ездила и буду ездить. Алтай прекрасен во всем. У Катуни не заселяйтесь и музыки не будет, из развлечений максимум на лошадке покататься, на рыбалку отправиться, вот это кайф.
01:01:46 31-10-2024
А на Кубань и на Черноморское побережье путевки по 1500 руб стоят?
Почему только у них должны быть конские цены на отдых? Почему только они могут ставить высокие цены на отели, доступ к чистым пляжам и тому подобное?
Может Европейская часть страны тоже ценник снизит, а потом уже перестанет сограждан за бедных лохов считать?
Хотите дешевле, берите палатки или ночуйте на обочине, как
01:58:34 31-10-2024
Да сейчас по всей Стране одни заборы и шлагбаумы! И деньги везде качают из кошельков туристов по-полной. Какие ценники в Териберке? А в Краснодарском крае?! Везде одна обдираловка!
06:03:58 31-10-2024
Это капитализм , батенька! За что боролись, на то и напоролись. Возмущаться нечему.Сами пришли к этому.
07:13:14 31-10-2024
Гость. (06:03:58 31-10-2024) Это капитализм , батенька! За что боролись, на то и напороли... это не капитализм, а бардак-феодализм по-горноалтайски, начиная от головы, которого поставили на кормушку, заканчивая селянами, которые перекапывают всё: дороги и прочее, чтобы только им деньги отдавали, якобы за провоз/проход/ночевку и тп, не предоставляя ничего, никакого сервиса взамен
08:29:04 31-10-2024
бгг (07:13:14 31-10-2024) это не капитализм, а бардак-феодализм по-горноалтайски, начи... если в твой огород приедут туристы переночевать, ты так же спокойно к этому отнесёшься? Если земля в частной собственности, имеют право делать что хотят. Ваши визги про бардак и забрали халяву неуместны.
09:34:47 31-10-2024
Гость (08:29:04 31-10-2024) если в твой огород приедут туристы переночевать, ты так же с... вот пусть в своем огороде и копаются и дальше забора не выходят.
10:38:23 31-10-2024
гость (09:34:47 31-10-2024) вот пусть в своем огороде и копаются и дальше забора не выхо... да только этот огород селянам отрезали денежные барыги из Москвы, Питера и Новосибирска. И это они везде заборов понаставили, все земли под базы заняли и это они ценник раскрутили на отдых. Местные просто уже к этим барыгам подтягиваются, селян лишили пастбищ, проходов к реке для водопоя или полива огородов. Они уже не могут заниматься тем, чем раньше на жизнь зарабатывали как минимум скотоводством, вот и стараются хоть что то заработать. Вы бы с местными поговорили и узнали бы, что раньше каждая семья держала коров, овец, лошадей, какие стада ходили, паслись, а теперь одну корову на несколько семей. Так как пасти скот негде.
11:23:40 31-10-2024
Гость (10:38:23 31-10-2024) Они уже не могут заниматься тем, чем раньше на жизнь зарабатывали как минимум скотоводством вы имеете в виду выгонять коров и лошадей на самовыпас на чужие участки? ну да, уже не получится так беспредельничать. бывает кони помирают от этого. целыми табунами
16:46:47 31-10-2024
Гость (10:38:23 31-10-2024) да только этот огород селянам отрезали денежные барыги из Мо... так в любом хозяйстве в крае уже нет большого количества скота - экономически невыгодно. Вы ноете, что владелец появился у земли, а у вас не получится загадить бесхозный участок?
10:41:01 31-10-2024
Ограждения потому что земля или приватизмрованна или в муниципальной аренде, принимайте это как данность.
Цены не соответствуют сервису - тоже данность.
В краснодарском крае вас называют бздыхами и дерут три шкуры.
Здесь тоже самое.
Выход один - не везите свои деньги туда, вот и все.
Наказать можно только рублем
10:55:45 31-10-2024
Широко известный, в узких кругах путешественник...
15:37:12 31-10-2024
А ведь он прав на все 200.
18:04:59 31-10-2024
Как санкции ввели на западе, так всякие сулейманы керимовы, грефы и т.п. скупили всë на Алтае. Да и до этого росли цены за счёт москвичей.
05:26:34 01-11-2024
Правильно. В этом году и сам такого мнения стал придерживаться. Принял для себя решение Алтай не посещать больше.
Напомнило конвейер по отъёму денег. Никакого сервиса и разнообразия.
09:44:45 01-11-2024
Хах), ну что лепит товарисч!
Как будто путешествовал внутри своего двора и всё на этом.... !
Ты в Москве был, а Новосибе, а на югах? Там вообще армяне всё поджали под себя и за каждый вздох платишь!
А во Владивостоке,? Что говорить. Местная Оборонительная линия на набережной превращена в музей, огорожена и не 150р, а 450! С россиян! Карл...! За что? С каких щей... Это что так патриотизм взращивают и любовь к Родине и её истории!
Так что не надо ля-ля Недопуиешественник всё везде одинаково
11:13:09 02-11-2024
Отдайте землю местным их земля
13:43:12 05-11-2024
Загадили Алтай туристы. Куда не сунься, везде наследили... И всем хочется радушного гостеприимства за мало денег.