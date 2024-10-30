Путешественник заявил, что Алтай является "конвейером по выкачиванию денег"

Он добавил, что больше не поедет отдыхать в этот регион

30 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Горы / Фото: pxhere.com/ru/photo/590

Николай Костишин, путешественник из Ростова-на-Дону, признался, что больше не посещает Алтай в качестве места отдыха и назвал регион "конвейером по выкачиванию денег". В беседе с АБН24 он поделился своим мнением о том, что некогда популярное место силы превратилось в источник дохода.

"Вместо зеркальных озер и живописных гор внимание теперь привлекают ограждения, асфальтированные дороги, заборы, стоянки и ужасная громкая музыка", – рассказал турист.

Он отметил, что даже в горах можно встретить ограждения, поскольку земля кому-то принадлежит.

Костишин также выразил недовольство практикой аренды квадроциклов, которая наносит ущерб окружающей среде.