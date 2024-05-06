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Стало известно, когда утвердят кандидатуру премьер-министра России

7 мая состоится инаугурация Владимира Путина, после чего действующее правительство сложит свои полномочия

06 мая 2024, 18:40, ИА Амител

Здание правительства РФ / Фото: government.ru
Здание правительства РФ / Фото: government.ru

Кандидатуру премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, сообщил депутат Александр Мажуга в телеграм-канале.

"10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства", – написал он.

7 мая в Кремлевском дворце состоится инаугурация президента Владимира Путина. Действующее правительство в этот день сложит свои полномочия.

Ранее рассказали, что изменится в России после церемонии вступления президента в должность.

Владимир Путин Политика
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Комментарии 3

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Гость

21:47:20 06-05-2024

Снова этого налоговика-неудачника и утвердят.

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Гость

23:10:37 06-05-2024

Гость (21:47:20 06-05-2024) Снова этого налоговика-неудачника и утвердят. ... Ботики, минусующие, вас всё устраивает , за 30 серебряников?

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Гость

07:19:41 07-05-2024

Ужас! Три дня безвластия. - "Кандидатуру премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая,"

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