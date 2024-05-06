Стало известно, когда утвердят кандидатуру премьер-министра России
7 мая состоится инаугурация Владимира Путина, после чего действующее правительство сложит свои полномочия
06 мая 2024, 18:40, ИА Амител
Здание правительства РФ / Фото: government.ru
Кандидатуру премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, сообщил депутат Александр Мажуга в телеграм-канале.
"10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства", – написал он.
7 мая в Кремлевском дворце состоится инаугурация президента Владимира Путина. Действующее правительство в этот день сложит свои полномочия.
Ранее рассказали, что изменится в России после церемонии вступления президента в должность.
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21:47:20 06-05-2024
Снова этого налоговика-неудачника и утвердят.
23:10:37 06-05-2024
Гость (21:47:20 06-05-2024) Снова этого налоговика-неудачника и утвердят. ... Ботики, минусующие, вас всё устраивает , за 30 серебряников?
07:19:41 07-05-2024
Ужас! Три дня безвластия. - "Кандидатуру премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая,"