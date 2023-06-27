Путин заявил, что армия и народ не встали на сторону мятежников
Избежать опасного развития обстановки в стране позволило быстрое и четкое развертывание подразделений
27 июня 2023, 17:43, ИА Амител
Ни народ, ни армия России не встали на сторону мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский президент Владимир Путин во время обращения к подразделениям силовиков.
"Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними", – подчеркнул глава государства.Президент также ранее заявил, что избежать опасного развития обстановки в стране позволило быстрое и четкое развертывание подразделений. Кроме того, он почтил память погибших летчиков минутой молчания.
Напомним, что накануне Путин уже выступал с новым обращением. В нем он заявил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" разрешили благодаря сплоченности и патриотизму граждан.
17:53:29 27-06-2023
Дак его защищать тоже никто не вышел )
18:04:04 27-06-2023
Путину из за стен кремля видней, но в интернете много видео где в Ростове-на-Дону на улице люди благодарил мятежников и провожал под аплодисменты.
19:29:32 27-06-2023
народ если встанет, полетят клочки по закоулочкам.
19:47:40 27-06-2023
А власть от имени народа имеет право говорить?