Путин заявил, что армия и народ не встали на сторону мятежников

Избежать опасного развития обстановки в стране позволило быстрое и четкое развертывание подразделений

27 июня 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: "Россия 24"

Ни народ, ни армия России не встали на сторону мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский президент Владимир Путин во время обращения к подразделениям силовиков.

"Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними", – подчеркнул глава государства.Президент также ранее заявил, что избежать опасного развития обстановки в стране позволило быстрое и четкое развертывание подразделений. Кроме того, он почтил память погибших летчиков минутой молчания.

Напомним, что накануне Путин уже выступал с новым обращением. В нем он заявил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" разрешили благодаря сплоченности и патриотизму граждан.