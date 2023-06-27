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Путин заявил, что армия и народ не встали на сторону мятежников

Избежать опасного развития обстановки в стране позволило быстрое и четкое развертывание подразделений

27 июня 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: "Россия 24"
Фото: "Россия 24"

Ни народ, ни армия России не встали на сторону мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский президент Владимир Путин во время обращения к подразделениям силовиков.

"Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними", – подчеркнул глава государства.Президент также ранее заявил, что избежать опасного развития обстановки в стране позволило быстрое и четкое развертывание подразделений. Кроме того, он почтил память погибших летчиков минутой молчания. 

Напомним, что накануне Путин уже выступал с новым обращением. В нем он заявил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" разрешили благодаря сплоченности и патриотизму граждан.

Владимир Путин

Комментарии 4

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Гость

17:53:29 27-06-2023

Дак его защищать тоже никто не вышел )

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Гость

18:04:04 27-06-2023

Путину из за стен кремля видней, но в интернете много видео где в Ростове-на-Дону на улице люди благодарил мятежников и провожал под аплодисменты.

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Гость

19:29:32 27-06-2023

народ если встанет, полетят клочки по закоулочкам.

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Гость

19:47:40 27-06-2023

А власть от имени народа имеет право говорить?

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