Путин выступит в Кремле 27 июня
Президент сделает заявление и обратится к силовикам
27 июня 2023, 17:00, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин 27 июня выступит в Кремле с крыльца Грановитой палаты, сообщил РБК его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, президент сделает заявление и обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД И ФСО, которые обеспечивали порядок во время событий с ЧВК "Вагнер".
Но перед этим у российского лидера будет международный звонок.
Накануне Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, в котором заявил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" разрешили благодаря сплоченности и патриотизму граждан.
17:15:20 27-06-2023
Но перед этим у российского лидера будет международный звонок. ----- не Бушу, как его предшественник, надеюсь!?
17:26:07 27-06-2023
да чтож он всё под императора косит? тоже хочет создать революционную ситуацию? с крыльца он обратится...