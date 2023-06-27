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Путин выступит в Кремле 27 июня

Президент сделает заявление и обратится к силовикам

27 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 27 июня выступит в Кремле с крыльца Грановитой палаты, сообщил РБК его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, президент сделает заявление и обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД И ФСО, которые обеспечивали порядок во время событий с ЧВК "Вагнер".

Но перед этим у российского лидера будет международный звонок.

Накануне Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, в котором заявил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" разрешили благодаря сплоченности и патриотизму граждан.

Владимир Путин мятеж ЧВК Вагнер

Комментарии 2

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Гость

17:15:20 27-06-2023

Но перед этим у российского лидера будет международный звонок. ----- не Бушу, как его предшественник, надеюсь!?

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Гость

17:26:07 27-06-2023

да чтож он всё под императора косит? тоже хочет создать революционную ситуацию? с крыльца он обратится...

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