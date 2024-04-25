Путин: дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов
Глава государства призвал искать "другие подходы"
25 апреля 2024, 20:02, ИА Амител
Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров и его нельзя покрыть за счет мигрантов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы", – сказал Путин.
В ходе выступления он также подчеркнул, что в ближайшие годы в стране необходимо "на десятки процентов" увеличить объем промышленного производства. Отдельно глава государства сказал, что с вопросом ключевой ставки следует сохранять аккуратность, однако тенденцию снижения инфляции в Центробанке уже видят.
20:53:58 25-04-2024
- "он также подчеркнул, что в ближайшие годы в стране необходимо "на десятки процентов" увеличить объем промышленного производства." Нужны роботы, а их при помощи кувалды, какой то матери и стеклянными пентодами, и катодами не создашь, нужен ИИ, а тем более еще поддерживать в рабочем состояние
22:11:11 25-04-2024
Гость (20:53:58 25-04-2024) - "он также подчеркнул, что в ближайшие годы в стране необхо... "Нужны роботы.. " - менеджеров по_уменьшить и пентоды не понадобятся. Ну как же СССР без эмигрантов обходился, космос осваивал и в лидерах находился..
07:48:40 26-04-2024
dok_CФ (22:11:11 25-04-2024) "Нужны роботы.. " - менеджеров по_уменьшить и пентоды не пон... Да ну? А вьетнамцев, например, сколько в СССР вкалывало? Ну а таджики и узбеки с киргизами были гражданами того же СССР, слово мигрант ( которое вы путаете со словом эмигрант) не могло быть применено.
08:56:22 26-04-2024
Гость (07:48:40 26-04-2024) Да ну? А вьетнамцев, например, сколько в СССР вкалывало? Ну ... не в СССР, а в 90-е, уже не было СССР. И поставки того же хлопка из бывших республик были невыгодны по ценам, и приватизация с последующей ликвидацией предприятий - это уже не СССР.
18:41:09 26-04-2024
Гость (08:56:22 26-04-2024) не в СССР, а в 90-е, уже не было СССР. И поставки того же хл... Не надо врать . Именно в СССР , 80-н годы. Период "наивысшего" расцвета. В 90-е, производство развалили и вьетнамки уехали домой..
19:00:22 26-04-2024
Гость (08:56:22 26-04-2024) не в СССР, а в 90-е, уже не было СССР. И поставки того же хл... Хлопка не было, но мигрантов везли? Да вы ку-ку дядя. Именно в СССР везли мигрантов вкалывать, в 70-е и80-е.
08:16:46 26-04-2024
dok_CФ (22:11:11 25-04-2024) "Нужны роботы.. " - менеджеров по_уменьшить и пентоды не пон... Менеджеров не возможно уменьшить. Их наплодили столько и продолжают плодить, что заставить их работать, это проблема не подъемная. СССР со своими пентодами, шла ноздря в ноздрю с США. Россия, находится в развитии периода СССР.
07:09:18 26-04-2024
Да где-же столько взять кадров? Народа становится все меньше. И мигранты уже не спасають. А еще немного, и последние оглобли повернут на родину.
07:22:51 26-04-2024
Гость (07:09:18 26-04-2024) Да где-же столько взять кадров? Народа становится все меньше... Ну и уезжайте с богом.
07:32:36 26-04-2024
Гость (07:22:51 26-04-2024) Ну и уезжайте с богом.... А кто-же будет нас лечить, учить, продавать жратву на базаре?
08:08:46 26-04-2024
Гость (07:22:51 26-04-2024) Ну и уезжайте с богом.... Уже полгода стоит стройка. Не могу найти бригаду каменщиков для кладки облицовочного кирпича. Каждая новая бригада просит все большую сумму за работу. Если бы не работяги из соседних республик, какие бы вообще были расценки?
08:41:02 26-04-2024
Виталий (08:08:46 26-04-2024) Уже полгода стоит стройка. Не могу найти бригаду каменщиков ... Из за твоего рукожопства мы должны эту алькаиду терпеть?
09:09:53 26-04-2024
Виталий (08:08:46 26-04-2024) Уже полгода стоит стройка. Не могу найти бригаду каменщиков ... А может, Виталий, все дело в том, что Вы хотите с контракта маржу не 5% взять, а ближе к 50% и минимизировать себестоимость за счет ФОТ, который в смете у Вас будет по расценкам русских бригад каменщиков с образованием, а по факту в 3 раза меньше заплатите жамшутам???
08:00:41 26-04-2024
Лет 20 назад это надо было понять
08:08:50 26-04-2024
Убирайте от власти, от управления бездарные кумовские кадры ! Думать о человеческом капитале надо было в перестройку, теперь вспоминаем про забытых 40 летних которые всю эту экономику вывозили и вывозят до сих пор, и вставляем в обойму вместо молодежи без опыта. Вводим прогрессивную шкалу НДФЛ, применяем всю ИИ мощь налоговой для купирования обналички и рисования НДС, в т.ч. и самой налоговой (до сих пор рисуют для своих) !
09:43:31 26-04-2024
гость (08:08:50 26-04-2024) Убирайте от власти, от управления бездарные кумовские кадры ... Это не реально.