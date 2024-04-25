НОВОСТИПолитика

Путин: дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов

Глава государства призвал искать "другие подходы"

25 апреля 2024, 20:02, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru

Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров и его нельзя покрыть за счет мигрантов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы", – сказал Путин.
В ходе выступления он также подчеркнул, что в ближайшие годы в стране необходимо "на десятки процентов" увеличить объем промышленного производства. Отдельно глава государства сказал, что с вопросом ключевой ставки следует сохранять аккуратность, однако тенденцию снижения инфляции в Центробанке уже видят.

Владимир Путин Мигранты

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

20:53:58 25-04-2024

- "он также подчеркнул, что в ближайшие годы в стране необходимо "на десятки процентов" увеличить объем промышленного производства." Нужны роботы, а их при помощи кувалды, какой то матери и стеклянными пентодами, и катодами не создашь, нужен ИИ, а тем более еще поддерживать в рабочем состояние

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_CФ

22:11:11 25-04-2024

Гость (20:53:58 25-04-2024) - "он также подчеркнул, что в ближайшие годы в стране необхо... "Нужны роботы.. " - менеджеров по_уменьшить и пентоды не понадобятся. Ну как же СССР без эмигрантов обходился, космос осваивал и в лидерах находился..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:48:40 26-04-2024

dok_CФ (22:11:11 25-04-2024) "Нужны роботы.. " - менеджеров по_уменьшить и пентоды не пон... Да ну? А вьетнамцев, например, сколько в СССР вкалывало? Ну а таджики и узбеки с киргизами были гражданами того же СССР, слово мигрант ( которое вы путаете со словом эмигрант) не могло быть применено.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:22 26-04-2024

Гость (07:48:40 26-04-2024) Да ну? А вьетнамцев, например, сколько в СССР вкалывало? Ну ... не в СССР, а в 90-е, уже не было СССР. И поставки того же хлопка из бывших республик были невыгодны по ценам, и приватизация с последующей ликвидацией предприятий - это уже не СССР.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:09 26-04-2024

Гость (08:56:22 26-04-2024) не в СССР, а в 90-е, уже не было СССР. И поставки того же хл... Не надо врать . Именно в СССР , 80-н годы. Период "наивысшего" расцвета. В 90-е, производство развалили и вьетнамки уехали домой..

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:22 26-04-2024

Гость (08:56:22 26-04-2024) не в СССР, а в 90-е, уже не было СССР. И поставки того же хл... Хлопка не было, но мигрантов везли? Да вы ку-ку дядя. Именно в СССР везли мигрантов вкалывать, в 70-е и80-е.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:46 26-04-2024

dok_CФ (22:11:11 25-04-2024) "Нужны роботы.. " - менеджеров по_уменьшить и пентоды не пон... Менеджеров не возможно уменьшить. Их наплодили столько и продолжают плодить, что заставить их работать, это проблема не подъемная. СССР со своими пентодами, шла ноздря в ноздрю с США. Россия, находится в развитии периода СССР.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:09:18 26-04-2024

Да где-же столько взять кадров? Народа становится все меньше. И мигранты уже не спасають. А еще немного, и последние оглобли повернут на родину.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:51 26-04-2024

Гость (07:09:18 26-04-2024) Да где-же столько взять кадров? Народа становится все меньше... Ну и уезжайте с богом.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:36 26-04-2024

Гость (07:22:51 26-04-2024) Ну и уезжайте с богом.... А кто-же будет нас лечить, учить, продавать жратву на базаре?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виталий

08:08:46 26-04-2024

Гость (07:22:51 26-04-2024) Ну и уезжайте с богом.... Уже полгода стоит стройка. Не могу найти бригаду каменщиков для кладки облицовочного кирпича. Каждая новая бригада просит все большую сумму за работу. Если бы не работяги из соседних республик, какие бы вообще были расценки?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:02 26-04-2024

Виталий (08:08:46 26-04-2024) Уже полгода стоит стройка. Не могу найти бригаду каменщиков ... Из за твоего рукожопства мы должны эту алькаиду терпеть?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

09:09:53 26-04-2024

Виталий (08:08:46 26-04-2024) Уже полгода стоит стройка. Не могу найти бригаду каменщиков ... А может, Виталий, все дело в том, что Вы хотите с контракта маржу не 5% взять, а ближе к 50% и минимизировать себестоимость за счет ФОТ, который в смете у Вас будет по расценкам русских бригад каменщиков с образованием, а по факту в 3 раза меньше заплатите жамшутам???

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:41 26-04-2024

Лет 20 назад это надо было понять

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:08:50 26-04-2024

Убирайте от власти, от управления бездарные кумовские кадры ! Думать о человеческом капитале надо было в перестройку, теперь вспоминаем про забытых 40 летних которые всю эту экономику вывозили и вывозят до сих пор, и вставляем в обойму вместо молодежи без опыта. Вводим прогрессивную шкалу НДФЛ, применяем всю ИИ мощь налоговой для купирования обналички и рисования НДС, в т.ч. и самой налоговой (до сих пор рисуют для своих) !

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:31 26-04-2024

гость (08:08:50 26-04-2024) Убирайте от власти, от управления бездарные кумовские кадры ... Это не реально.

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров