Путин: дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов

Глава государства призвал искать "другие подходы"

25 апреля 2024, 20:02, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru

Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров и его нельзя покрыть за счет мигрантов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы", – сказал Путин.

В ходе выступления он также подчеркнул, что в ближайшие годы в стране необходимо "на десятки процентов" увеличить объем промышленного производства. Отдельно глава государства сказал, что с вопросом ключевой ставки следует сохранять аккуратность, однако тенденцию снижения инфляции в Центробанке уже видят.