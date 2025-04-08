Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб и предстоящую встречу

Лидеры двух стран провели телефонный разговор 7 апреля

08 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

7 апреля президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главы государств обсудили вопросы взаимодействия стран, а также сотрудничество спецслужб в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран. Была также затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Белоруссии в борьбе с терроризмом", – прокомментировал Песков.

По данным агентства БелТА, Лукашенко и Путин обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Российский и белорусский президенты договорились подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.

Напомним, 13 марта лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. В ходе встречи они говорили о предложении США по конфликту на Украине, а также о двусторонней торговле.