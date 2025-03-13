Переговоры Путина и Лукашенко. Главные тезисы

Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество РФ и Белоруссии и актуальные международные вопросы

13 марта 2025, 22:12, ИА Амител

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 13 марта провели переговоры в Кремле. Как сообщает РИА Новости, лидеры стран обсудили предложение США по конфликту на Украине и двустороннюю торговлю. Основные тезисы, прозвучавшие на переговорах, – в материале amic.ru.

Что сказал Владимир Путин?

Россия и Белоруссия объединены историческими связями, их отношения служат примером для многих стран.

В экономической сфере двусторонние отношения развиваются успешно, несмотря на существующие сложности.

Открываются новые направления сотрудничества, в том числе в области авиастроения.

Для визита Лукашенко подготовлены межведомственные документы.

Лукашенко выступит в Совете Федерации 14 марта.

Путин ожидает прибытие президента Белоруссии в Россию 9 мая.

Что сказал Александр Лукашенко?

Путин проведет переговоры с посланцами Трампа по вопросу перемирия на Украине в четверг – пятницу.

Предложение США о временном перемирии не является уловкой.

Киев, вероятно, не согласится на перемирие, при этом рассчитывая на отказ Москвы.

США не могут оказать давление на Россию по урегулированию конфликта, но оказывают давление на Киев.

У США нет четкого плана по урегулированию украинского конфликта – Вашингтон лишь изучает ситуацию.

Россия имеет "большие козыри" в вопросе Украины, и соглашение о мирном урегулировании будет возможным, когда Москва использует свои ресурсы.

Курская область будет окончательно освобождена в ближайшие дни.

Отношения России и Белоруссии достигли нового высокого уровня.

Белоруссия пока не получила ракеты "Орешник" от России.

Встреча прошла в Большом Кремлевском дворце. Главы государств должны были обсудить перспективы интеграции и актуальные международные вопросы. По итогам встречи ожидалось подписание нескольких совместных документов.

Напомним, вечером 13 марта президент России Владимир Путин также встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Встреча пройдет в первом корпусе Кремля.