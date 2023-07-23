Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор и пообщались с людьми

На вопрос об антиковидных мерах глава государства отметил, что люди "важнее, чем карантин"

23 июля 2023, 18:12, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор. Как сообщает РИА Новости, главы государств пообщались с людьми возле него и сделали фотографии.

По информации Life.ru, люди были рады встретиться с президентами. Они просили пожать руку и сфотографироваться. Среди них была невеста, которая венчалась в храме. На вопрос об антиковидных мерах глава государства отметил, что люди "важнее, чем карантин".