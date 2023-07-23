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Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор и пообщались с людьми

На вопрос об антиковидных мерах глава государства отметил, что люди "важнее, чем карантин"

23 июля 2023, 18:12, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор. Как сообщает РИА Новости, главы государств пообщались с людьми возле него и сделали фотографии.

По информации Life.ru, люди были рады встретиться с президентами. Они просили пожать руку и сфотографироваться. Среди них была невеста, которая венчалась в храме. На вопрос об антиковидных мерах глава государства отметил, что люди "важнее, чем карантин".

Владимир Путин

Комментарии 3

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Гость

19:26:00 23-07-2023

По настоящему?

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Гость

06:09:20 24-07-2023

сколько лет этой фотке?

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Гость

08:23:15 24-07-2023

Главное люди и вера в Бога.А болезни и карантины подождут.

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