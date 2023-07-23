Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор и пообщались с людьми
На вопрос об антиковидных мерах глава государства отметил, что люди "важнее, чем карантин"
23 июля 2023, 18:12, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор. Как сообщает РИА Новости, главы государств пообщались с людьми возле него и сделали фотографии.
По информации Life.ru, люди были рады встретиться с президентами. Они просили пожать руку и сфотографироваться. Среди них была невеста, которая венчалась в храме. На вопрос об антиковидных мерах глава государства отметил, что люди "важнее, чем карантин".
19:26:00 23-07-2023
По настоящему?
06:09:20 24-07-2023
сколько лет этой фотке?
08:23:15 24-07-2023
Главное люди и вера в Бога.А болезни и карантины подождут.