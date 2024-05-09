НОВОСТИПолитика

Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда регионов Армении

Армянская сторона попросила Москву оставить пограничников на границе с Ираном и Турцией

09 мая 2024, 17:48, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, в связи с тем, что условия изменились <...> Пашинян и Путин согласовали этот вопрос", – сказал он.Песков добавил, что армянская сторона попросила Россию оставить пограничников на границе с Ираном и Турцией.

Напомним, что Пашинян прибыл в Москву вчера, 8 мая. Путин провел с ним встречу после юбилейного саммита ЕАЭС и неформального обеда от имени президента РФ в честь глав стран СНГ и президента Кубы.

Политика Армения

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:26:13 09-05-2024

Что-то мне это напоминает...!? И вроде как совсем недавно... по историческим меркам...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:47 09-05-2024

А вывод армянских дорожников со всех регионов России не согласовали случаем?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:48 09-05-2024

А что именно напоминает?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:34 10-05-2024

Вывод симонянов из России согласовали ?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров