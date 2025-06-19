Россия и Индонезия приняли декларацию о стратегическом партнерстве

У стран "есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия", отметил Владимир Путин

19 июня 2025, 22:46, ИА Амител

Индонезия / Фото: prananta haroun / Unsplash

Президенты РФ и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто приняли декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии по итогам переговоров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

Переговоры лидеров продолжались более трех часов. Владимир Путин отметил, что отношения РФ и Индонезии "развиваются поступательно", у сторон "есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия". Среди них сельское хозяйство, космос, энергетика, взаимодействие в области военно-технического сотрудничества.

Президент Индонезии заявил, что Джакарта уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Москвой в различных отраслях.