Россия и Индонезия приняли декларацию о стратегическом партнерстве
У стран "есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия", отметил Владимир Путин
19 июня 2025, 22:46, ИА Амител
Президенты РФ и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто приняли декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии по итогам переговоров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.
Переговоры лидеров продолжались более трех часов. Владимир Путин отметил, что отношения РФ и Индонезии "развиваются поступательно", у сторон "есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия". Среди них сельское хозяйство, космос, энергетика, взаимодействие в области военно-технического сотрудничества.
Президент Индонезии заявил, что Джакарта уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Москвой в различных отраслях.
07:40:29 20-06-2025
Ну так то неплохо, в Индонезии 285 млн человек, это примерно 10 Украин. Если на взаимовыгодных усовиях, то можно как-то использовать
21:22:11 20-06-2025
Кучно живут, у нас всего 146 млн человек, как бы нас не использовали