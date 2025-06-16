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США отменили встречу с Россией по устранению "раздражителей"

В МИД РФ надеются, что "пауза не станет слишком длинной"

16 июня 2025, 20:47, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Встреча России и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях отменена по инициативе американской стороны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

"На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", – рассказала дипломат.

Представитель МИД также отметила, что российская сторона надеется, что "взятая ими пауза не станет слишком длинной".

Напомним, 10 апреля в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских переговоров. Делегацию США на встрече возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер, делегацию России – посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

США Россия Политика

Комментарии 3

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Гость

09:19:09 17-06-2025

Не хотят убирать раздражители

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Гость

12:08:12 17-06-2025

Вопрос только в Зеленском или среди раздражителей есть и еще одна фамилия?

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Гость

13:40:09 17-06-2025

Гость (12:08:12 17-06-2025) Вопрос только в Зеленском или среди раздражителей есть и еще... Переговоры между Трампом и Путиным, какая еще фамилия их может раздражать? Трампу вообще ухо прострелили, так кого-то раздражал. Но на выборах союзников стрелка порвал

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