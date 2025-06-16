США отменили встречу с Россией по устранению "раздражителей"
В МИД РФ надеются, что "пауза не станет слишком длинной"
16 июня 2025, 20:47, ИА Амител
Встреча России и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях отменена по инициативе американской стороны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", – рассказала дипломат.
Представитель МИД также отметила, что российская сторона надеется, что "взятая ими пауза не станет слишком длинной".
Напомним, 10 апреля в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских переговоров. Делегацию США на встрече возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер, делегацию России – посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
09:19:09 17-06-2025
Не хотят убирать раздражители
12:08:12 17-06-2025
Вопрос только в Зеленском или среди раздражителей есть и еще одна фамилия?
13:40:09 17-06-2025
Гость (12:08:12 17-06-2025) Вопрос только в Зеленском или среди раздражителей есть и еще... Переговоры между Трампом и Путиным, какая еще фамилия их может раздражать? Трампу вообще ухо прострелили, так кого-то раздражал. Но на выборах союзников стрелка порвал