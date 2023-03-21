Путин и Си Цзиньпин обсуждали мирный план КНР по Украине

Песков не стал давать оценки их работе и призвал дождаться официальных заявлений главы государств для СМИ

21 марта 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Москве обсуждали план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"То, что они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Песков отметил, что не будет давать какие-либо оценки по этой теме. Он призвал дождаться официальных заявлений от глав государств для СМИ по итогам переговоров, которые должны пройти сегодня, 21 марта.