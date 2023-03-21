Служебный броманс. Почему западный мир встревожен визитом Си Цзиньпина в Россию?

Эксперты оценили возможности Пекина и Москвы противостоять американской гегемонии в мире

21 марта 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Трёхдневный визит китайского руководителя Си Цзиньпина в Москву, начавшийся 20 марта, сильно взбудоражил мировую общественность и в значительной степени обеспокоил западное сообщество. Это первая поездка председателя КНР за рубеж после переизбрания на недавнем съезде компартии страны. О значении визита Си Цзиньпина в Россию, беспокойстве Запада и возможных последствиях задумался журналист amic.ru Андрей Магас.

Братья по несчастью

Следует напомнить, что этому событию предшествовало обострение отношений между Евросоюзом и Пекином, открытое неприятие Западом китайского плана по урегулированию ситуации на Украине, а чуть раньше – скандальная история с метеорологическим воздушным шаром над Соединёнными Штатами. Упомянутые обстоятельства дают повод предположить, что российско-китайские переговоры могут стать одним из важнейших событий в происходящих глобальных изменениях, учитывая продолжающуюся СВО на Украине и твёрдое намерение Поднебесной вернуть в своё лоно остров Тайвань, который взял курс на юридическое оформление независимого существования.

Фото: ТАСС

Американское издание (европейская версия) Politico констатирует, что в последнее время три страны – Китай, Россия, а также Иран – вынуждены были пойти на сближение в условиях давления Вашингтона: "Соединённые Штаты ввели многочисленные рестрикции против России, поддерживают статус-кво в отношении Ирана и теперь рассматривают вопрос о введении различных ограничительных мер для Китая, включающие ужесточение экспортного контроля, оформление широкой поддержки Тайваня, а также вероятного блокирования TikTok". Кстати, отношения Владимира Путина и Си Цзиньпина в материале охарактеризованы как "броманс", "который начался с водки и сэндвичей десять лет назад и продолжается сегодняшним визитом в Москву".

Кстати, 8 марта та же Politico (американская версия) опубликовала материал, в котором сообщала, что Белый дом оказывает давление на Евросоюз, чтобы заставить его встать на стороне США в противостоянии с Китаем. Взамен Соединённые Штаты обещают предоставить ЕС различные преференции в торгово-экономических отношениях в условиях, когда часть европейского бизнеса уже перебралась за океан, а многие предприятия готовятся к такому шагу. Также европейцам обещают содействие в разрешении ведущихся торговых споров, а многим компаниям – налоговые льготы и субсидии в рамках американского закона о климате, принятого в 2022 году.

Таким образом, США пытаются вовлечь Европу ещё и в противостояние с Китаем, как ранее они затянули её в жесткое противодействие России на Украине. И беспокойство визитом Си Цзиньпина в Москву, возможными соглашениями Москвы и Пекина (формальными и негласными) здесь вполне естественно. Особенно если учесть, что и в других регионах мира позиции Вашингтона в последнее время явно ослабевают.

Как считает политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков, отношения между РФ и КНР, а также их альянсы с другими государствами носят во многом ситуативный, вынужденный характер.

"Наши страны вынуждены оказывать противодействие агрессивному давлению со стороны США и их союзников – это и вынуждает нас сплачивать усилия. Что касается других государств – Саудовской Аравии, Турции, Бразилии и многих других – то у них есть очевидный запрос на подтверждение и укрепление своего суверенитета. Западу эти страны нужны в качестве подчинённых, а вот во взаимодействии с Россией и Китаем они вполне могут реализовать такое намерение", – рассказал он amic.ru.

Фото: kremlin.ru

Китай пытаются "прижать" и он ищет союзников

Другой важный момент. Как раз накануне визита Си Цзиньпина в Москву японское издание (англоязычная версия) Kyodo News сообщило, что Канада выдвинула инициативу о создании некоего объединения стран для противодействия растущему влиянию Китая и России в азиатско-тихоокеанском регионе. С этим проектом уже был ознакомлен японский премьер Фумио Кисида во время своего приезда в Канаду в январе нынешнего года. По мнению канадцев, в эту структуру могли бы войти Канада, США, Япония и Южная Корея. Таким образом, американо-канадская парочка пытается противодействовать российско-китайскому партнёрству в стратегически важном для себя регионе. Стоит заметить, что ранее Соединённые Штаты уже создали две структуры в данной части планеты именно для противодействия Поднебесной – QUAD (США, Япония, Индия, Австралия) и AUKUS (США, Великобритания, Австралия). Ясно, что все эти шаги не останутся без внимания Путина и Си Цзиньпина в ходе трёхдневных переговоров.

Один из возможных ключевых моментов визита – обсуждение военного сотрудничества РФ и КНР. Недаром западная печать за несколько дней до события "отстрелялась" и на эту тему. Упомянутое выше издание Kyodo News (опять-таки в англоязычной версии) 18 марта опубликовало материал, в котором утверждало, со ссылкой на источники в Белом доме, что российские военные используют в СВО китайские боеприпасы. Правда, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС нет доказательств поставок китайского оружия России.

Впрочем, тот же Боррель ещё в феврале на пресс-конференции в НАТО рассказал, что глава канцелярии ЦК КПК по иностранным делам Ван И спросил его во время неформальной беседы в Мюнхене (в кулуарах международной конференции по безопасности), почему его страна не может поставлять оружие России, если ЕС отправляет его Украине.

А 16 марта американский телеканал Fox News сообщил со ссылкой на таможенный отчёт, что Пекин поставляет российской стороне винтовки, бронежилеты и запчасти для беспилотников. По информации телеканала, поставки идут через китайского государственного оборонного подрядчика China North Industries Group Corporation Limited.

При этом ещё 14 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (как утверждают, ключевая фигура в формировании военной политики нынешней американской администрации) заявил, что поставки Китаем оружия и военной техники для России стали бы "большой ошибкой". А госсекретарь США Блинкен в февральском интервью NBC утверждал, что Китай "рассматривает вопрос предоставления РФ летального оружия".





Си Цзиньпин и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Военные блоки считаются устаревшими

Конечно, военное сотрудничество России и Китая не ограничивается возможностью поставок вооружения из Поднебесной – ранее Москва передала Пекину ряд военных технологий, на основе которых специалисты создали ряд образцов военного оружия. Как отметил в интервью amic.ru китаист, эксперт факультета национальной безопасности РАНХиГС Руслан Полончук, выгода от этого была далеко не односторонней, нашей стране он тогда принёс существенную пользу.

"Во-первых, передача была не безвозмездной: китайские заказы позволили загрузить предприятия российской оборонки в сложный период, когда ВС РФ, по объективным причинам, не могли закупать технику в полном объеме. Были сохранены рабочие места, конструкторская школа, повышен авторитет российской техники", - напомнил он amic.ru.

Полончук также напомнил, что на уровне штабов ВС РФ и КНР проводились консультации по вопросам глобальной и региональной стабильности.

"А традиция проведения совместных учений пришла не так давно, ранее их могли позволить себе, за редким исключением, только американцы с привлечением стран в статусе союзников", - заметил собеседник.

Что касается усиления военного сотрудничества в настоящий момент, то, по словам Полончука, в настоящее время у наших стран совпадают стратегические приоритеты: стремление к становлению многополярного мира, противостояние с общими вероятными (а теперь уже и реальными) противниками в лице США и стран НАТО.