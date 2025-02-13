Путин и Трамп договорились о будущих визитах в Россию и США

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", – написал Трамп в соцсетях

13 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин договорились о тесном сотрудничестве, включающем будущие визиты в Россию и США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Президент России пригласил президента США посетить Москву", – рассказал Песков журналистам.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что ожидает визита Владимира Путина в США.

"Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии", – сказал Трамп в беседе с журналистами.

Напомним, Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Конкретное время встречи президентов США и РФ еще не определено. Однако, по оценкам Трампа, она пройдет "в не слишком отдаленном будущем".