Дональд Трамп намерен провести встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии
По словам американского лидера, она пройдет "в не слишком отдаленном будущем"
13 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.
По словам американского лидера, в организацию встречи вовлечен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Трамп подчеркнул, что конкретное время его встречи с российским лидером еще не определено. Однако, по его оценкам, она пройдет "в не слишком отдаленном будущем".
"Еще не определились, но в не слишком отдаленном будущем", – сказал Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.
Напомним, глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился полтора часа. В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Трамп, в свою очередь, заявил в соцсетях, что стороны договорились о необходимости завершить конфликт на Украине.
08:33:36 13-02-2025
Встречаться надо в бане! Да так чтобы гармошка в хлам, чтобы амбар сгорел. Чтобы на запорожце в семером в соседнюю деревню, к девкам, чтобы проснуться неизвестно где и с кем. Вот это я понимаю, деловая встреча. Со всеми вытекающими. А не ваши эмираты, которые объединенные
08:47:01 13-02-2025
Гость (08:33:36 13-02-2025) Встречаться надо в бане! Да так чтобы гармошка в хлам, чтобы... У них уже возраст и здоровье такие, что удовольствие доставят котлетки с овощами из пароварки. Не будем обольщаться!
09:27:58 13-02-2025
Пофиг где, лишь бы результат был