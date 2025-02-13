По словам американского лидера, она пройдет "в не слишком отдаленном будущем"

13 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, в организацию встречи вовлечен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Трамп подчеркнул, что конкретное время его встречи с российским лидером еще не определено. Однако, по его оценкам, она пройдет "в не слишком отдаленном будущем".

"Еще не определились, но в не слишком отдаленном будущем", – сказал Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

Напомним, глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился полтора часа. В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Трамп, в свою очередь, заявил в соцсетях, что стороны договорились о необходимости завершить конфликт на Украине.