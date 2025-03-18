Путин и Трамп проговорили больше двух часов

Телефонный разговор президентов РФ и США завершился

18 марта 2025, 23:53, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился, сообщает NBC.

"Соединенные Штаты пытались найти дипломатическое решение для прекращения конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что разговор длился более двух часов", – говорится в материале.

Во время разговора замглавы аппарата Белого дома и помощник президента США Дэн Скавино отмечал, что он "идет хорошо".

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа ожидался между 16:00 и 18:00 по московскому времени. Как говорил Песков, во время беседы будут обсуждаться нормализация российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине.