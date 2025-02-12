Лавров: Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом

Он отметил, что информация будет предоставлена

12 февраля 2025, 18:32, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение относительно контакта друг с другом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Судана.

"Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена", – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию.