Лавров: Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом
Он отметил, что информация будет предоставлена
12 февраля 2025, 18:32, ИА Амител
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами примут решение относительно контакта друг с другом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Судана.
"Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена", – заявил глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию.
19:35:11 12-02-2025
Старики-разбойники договорятся друг с другом: Незалежную взаимовыгодно разделят и приступят к дальнейшей перекройке карты мира (тем паче, что неприсвоенных территорий предостаточно - та же Канада, например, Мексика или Гренландия...)!
20:01:28 12-02-2025
Гость (19:35:11 12-02-2025) Старики-разбойники договорятся друг с другом: Незалежную вза...
Ага-ага, а там дальше луна и марс
20:11:42 12-02-2025
Гость (19:35:11 12-02-2025) Старики-разбойники договорятся друг с другом: Незалежную вза... могет и по другому случиться...
21:38:12 12-02-2025
по контакту друг с другом.................... пардон. эт как?
23:29:06 12-02-2025
На кого там Путин нашептывает Трампу ? (на фото)