Путин: иностранные наемники в ВСУ несут значительные потери "из-за своей глупости"

Лукашенко сказал, что в первую очередь из-за своей тактики. Путин с ним согласился и добавил, что из-за "своей глупости"

23 июля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия будет доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди наемников из этих стран на стороне Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

Он отметил, что иностранные наемники несут большие потери, а Лукашенко сказал, что в первую очередь из-за своей тактики. Путин с ним согласился и добавил, что из-за "своей глупости".

"Общественность стран, правительство которых посылает людей сегодня в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит", – подчеркнул глава государства.