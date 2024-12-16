Путин: на поле боя СВО происходит перелом

Россия перехватила инициативу на поле боя, отметил президент

16 декабря 2024, 19:20, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о переломе на поле боя специальной военной операции. Об этом он сообщил на заседании коллегии Министерства обороны РФ, трансляция которого велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия взяла под контроль стратегическую инициативу в зоне боевых действий.

"Наша боевая активность – это полный перехват стратегической инициативы", – отметил президент.

Глава государства также подчеркнул важность работы ветеранов СВО в воспитании подрастающего поколения.

В послании участникам и организаторам сборов руководителей Ассоциации ветеранов СВО президент отметил их вклад в реализацию патриотических и просветительских инициатив.