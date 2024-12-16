Путин: на поле боя СВО происходит перелом
Россия перехватила инициативу на поле боя, отметил президент
16 декабря 2024, 19:20, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил о переломе на поле боя специальной военной операции. Об этом он сообщил на заседании коллегии Министерства обороны РФ, трансляция которого велась в официальном Telegram-канале Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия взяла под контроль стратегическую инициативу в зоне боевых действий.
"Наша боевая активность – это полный перехват стратегической инициативы", – отметил президент.
Глава государства также подчеркнул важность работы ветеранов СВО в воспитании подрастающего поколения.
В послании участникам и организаторам сборов руководителей Ассоциации ветеранов СВО президент отметил их вклад в реализацию патриотических и просветительских инициатив.
19:54:00 16-12-2024
Перед прошлой прямой линией то же самое говорили. Тогда ещё в Курской области всё спокойно было
09:17:30 17-12-2024
Неплохо было бы, чтобы и в экономике перелом наступил, в хорошую сторону.