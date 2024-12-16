НОВОСТИПолитика

Путин: на поле боя СВО происходит перелом

Россия перехватила инициативу на поле боя, отметил президент

16 декабря 2024, 19:20, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о переломе на поле боя специальной военной операции. Об этом он сообщил на заседании коллегии Министерства обороны РФ, трансляция которого велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия взяла под контроль стратегическую инициативу в зоне боевых действий.

"Наша боевая активность – это полный перехват стратегической инициативы", – отметил президент.

Глава государства также подчеркнул важность работы ветеранов СВО в воспитании подрастающего поколения.

В послании участникам и организаторам сборов руководителей Ассоциации ветеранов СВО президент отметил их вклад в реализацию патриотических и просветительских инициатив.

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Выплаты за ранение на СВО будут получать не только военные

Владимир Путин уже подписал соответствующий указ
НОВОСТИОбщество
Владимир Путин СВО Минобороны

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

19:54:00 16-12-2024

Перед прошлой прямой линией то же самое говорили. Тогда ещё в Курской области всё спокойно было

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:30 17-12-2024

Неплохо было бы, чтобы и в экономике перелом наступил, в хорошую сторону.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров