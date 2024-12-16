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Путин подчеркнул важность участия ветеранов СВО в воспитании молодежи

Президент отметил роль ветеранов в реализации патриотических инициатив

16 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность работы ветеранов СВО в воспитании подрастающего поколения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В послании участникам и организаторам сборов руководителей Ассоциации ветеранов СВО президент отметил их вклад в реализацию патриотических и просветительских инициатив.

"Особо отмечу значимость участия ветеранов в воспитании подрастающего поколения, в реализации патриотических, образовательных, просветительских инициатив, в сбережении памяти о боевых товарищах", – говорится в телеграмме.

Владимир Путин уверен, что участники мероприятия обсудят ключевые задачи ассоциации, и их идеи найдут применение.

Он пожелал ветеранам "всего самого доброго".

Владимир Путин СВО Россия дети

Комментарии 4

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Гость

18:46:05 16-12-2024

А он нас спросил, нужны нашим детям такие воспитатели ?

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Гость

18:51:56 16-12-2024

С воспитанием своих детей мы как-нибудь сами разберемся.

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Гость

08:22:33 17-12-2024

Сначала надо где то этих детей найти

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Гость

12:14:33 17-12-2024

Кто обычно идет в легионы и наемные войска? Собственно, как и в милицию. Чему они научат?

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