Путин подчеркнул важность участия ветеранов СВО в воспитании молодежи

Президент отметил роль ветеранов в реализации патриотических инициатив

16 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность работы ветеранов СВО в воспитании подрастающего поколения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В послании участникам и организаторам сборов руководителей Ассоциации ветеранов СВО президент отметил их вклад в реализацию патриотических и просветительских инициатив.

"Особо отмечу значимость участия ветеранов в воспитании подрастающего поколения, в реализации патриотических, образовательных, просветительских инициатив, в сбережении памяти о боевых товарищах", – говорится в телеграмме.

Владимир Путин уверен, что участники мероприятия обсудят ключевые задачи ассоциации, и их идеи найдут применение.

Он пожелал ветеранам "всего самого доброго".