Путин подчеркнул важность участия ветеранов СВО в воспитании молодежи
Президент отметил роль ветеранов в реализации патриотических инициатив
16 декабря 2024, 17:40, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность работы ветеранов СВО в воспитании подрастающего поколения. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В послании участникам и организаторам сборов руководителей Ассоциации ветеранов СВО президент отметил их вклад в реализацию патриотических и просветительских инициатив.
"Особо отмечу значимость участия ветеранов в воспитании подрастающего поколения, в реализации патриотических, образовательных, просветительских инициатив, в сбережении памяти о боевых товарищах", – говорится в телеграмме.
Владимир Путин уверен, что участники мероприятия обсудят ключевые задачи ассоциации, и их идеи найдут применение.
Он пожелал ветеранам "всего самого доброго".
18:46:05 16-12-2024
А он нас спросил, нужны нашим детям такие воспитатели ?
18:51:56 16-12-2024
С воспитанием своих детей мы как-нибудь сами разберемся.
08:22:33 17-12-2024
Сначала надо где то этих детей найти
12:14:33 17-12-2024
Кто обычно идет в легионы и наемные войска? Собственно, как и в милицию. Чему они научат?