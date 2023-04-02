Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза

Также президент планирует посетить один из регионов России

02 апреля 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт большое заседание Совета безопасности. Об этом в своём телеграм-канале рассказал журналист, ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

"Помимо этого, на неделе состоится церемония вручения верительных грамот. Традиционное мероприятие, но в силу бурной геополитической обстановки и оно тоже вызовет повышенный интерес", – сказал Зарубин.

Он добавил, что президент также планирует посетить один из регионов России.