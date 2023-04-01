Россия стала председателем Совбеза ООН

Срок полномочий составил один месяц

01 апреля 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия с 1 апреля стала председателем Совета Безопасности ООН, пишет РИА Новости.

Срок полномочий страны составит один месяц. В это время будут обсуждать "эффективную многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование и другие вопросы. Ожидается, что министр иностранных дел Сергей Лавров также будет председательствовать в Совбезе на нескольких заседаниях.

Ранее президент Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики страны.