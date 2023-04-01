Россия стала председателем Совбеза ООН
Срок полномочий составил один месяц
01 апреля 2023, 17:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россия с 1 апреля стала председателем Совета Безопасности ООН, пишет РИА Новости.
Срок полномочий страны составит один месяц. В это время будут обсуждать "эффективную многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование и другие вопросы. Ожидается, что министр иностранных дел Сергей Лавров также будет председательствовать в Совбезе на нескольких заседаниях.
Ранее президент Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики страны.
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