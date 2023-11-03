Путин: На события в Махачкале мы отреагируем в соответствии с российскими законами

Президент подчеркнул, что это нетипичная ситуация для Дагестана

03 ноября 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ призвал обратить внимание на события в Махачкале и отреагировать на них в соответствии с законом. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, сотни жителей потребовали изгнать евреев. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.

Президент подчеркнул, что это нетипичная ситуация для Дагестана, однако на эти события следует обратить внимание и отреагировать должным образом.