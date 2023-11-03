Путин: На события в Махачкале мы отреагируем в соответствии с российскими законами
Президент подчеркнул, что это нетипичная ситуация для Дагестана
03 ноября 2023, 22:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ призвал обратить внимание на события в Махачкале и отреагировать на них в соответствии с законом. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, сотни жителей потребовали изгнать евреев. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.
Президент подчеркнул, что это нетипичная ситуация для Дагестана, однако на эти события следует обратить внимание и отреагировать должным образом.
22:33:30 03-11-2023
А на ситуацию с Кадыров невозбудились
23:58:49 03-11-2023
Можно сказать отреагировал практически сразу, не прошла неделя. )))
07:44:19 04-11-2023
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