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Путин: На события в Махачкале мы отреагируем в соответствии с российскими законами

Президент подчеркнул, что это нетипичная ситуация для Дагестана

03 ноября 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ призвал обратить внимание на события в Махачкале и отреагировать на них в соответствии с законом. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, сотни жителей потребовали изгнать евреев. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.

Президент подчеркнул, что это нетипичная ситуация для Дагестана, однако на эти события следует обратить внимание и отреагировать должным образом.

Владимир Путин

Комментарии 3

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Гость

22:33:30 03-11-2023

А на ситуацию с Кадыров невозбудились

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Гость

23:58:49 03-11-2023

Можно сказать отреагировал практически сразу, не прошла неделя. )))

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Гость

07:44:19 04-11-2023

Успокойтесь. Правду не всегда полезно знать.

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