Путин наградил 25-летнюю дочь Кадырова за многолетнюю работу
Айшат Кадырова получила медаль "За заслуги перед Отечеством"
04 сентября 2023, 22:32, ИА Амител
Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чеченской Республики, 25-летнюю Айшат Кадырову медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указывается, что дочь Кадырова наградили за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую работу.
Напомним, что ранее Кадыров обратился к США после введения санкций в отношении его матери. Он написал, что его мама Аймани занимается только благотворительной деятельностью, о чем все знают, а ограничения против нее он назвал "циничным пренебрежением всеми этичными нормами".
22:41:50 04-09-2023
Бывает
23:46:32 04-09-2023
Молодец девочка! Заслужила за многолетнюю творческую работу.
09:25:27 05-09-2023
Гость (23:46:32 04-09-2023) Молодец девочка! Заслужила за многолетнюю творческую работу.... "В России стартовал конкурс "Это у нас семейное", который анонсировал Путин"
09:29:03 05-09-2023
Гость (23:46:32 04-09-2023) Молодец девочка! Заслужила за многолетнюю творческую работу.... Сарказм не понятен никому?
18:42:57 05-09-2023
Гость (09:29:03 05-09-2023) Сарказм не понятен никому?... Горожане слова-то такого не знают. Его ж на стенах и заборах не пишут.
06:24:36 05-09-2023
Какая талантливая семья
08:45:11 05-09-2023
Видимо, больше достойных нет?!
08:48:42 05-09-2023
Дон, это Дон, Дон, а ты Дон, понимаешь, Дон.... язык кадырова
12:36:11 05-09-2023
Гость (08:48:42 05-09-2023) Дон, это Дон, Дон, а ты Дон, понимаешь, Дон.... язык кадыров... Надо ему награду за развитие русского языка.
10:32:37 05-09-2023
Айшат (31 декабря 1998) — министр культуры Чеченской республики с 2021 года, директор дома моды «Firdaws» с 2016 года[242]; Хадижат (2000) — начальник грозненского департамента дошкольного образования[243]; Карина (родилась 17 января 2000)[244][нет в источнике]; Хеди (21 сентября 2002)[244][нет в источнике]; Табарик (13 июля 2004)[245]; Ахмат (8 ноября 2005, назван в честь деда); Зелимхан (14 декабря 2006); Адам (24 ноября 2007)[246][247]; Ашура (январь 2012)[244]; Шейх-Мохаммед (5 марта 2014); Шейх-Ахмат (13 января 2015)[248]; Эйшат (13 января 2015); Абдуллах (10 октября 2016)[249]; Хасейн (11 апреля, год неизвестен); Хусейн (11 апреля, год неизвестен)[248].
12:38:02 05-09-2023
Есть (10:32:37 05-09-2023) Айшат (31 декабря 1998) — министр культуры Чеченской республ... А враги врут что у нас нет поддержки многодетных семей.
00:38:04 06-09-2023
Гость (12:38:02 05-09-2023) А враги врут что у нас нет поддержки многодетных семей.... Всё логично и правильно . Им теперь и все дела делать , а не кому-то за них горбатиться . Соответственно за дела и медали им , нормальное явление . Чё , за неё кто-то искусство делать будет в Чечне , рас она министр культуры республики ?