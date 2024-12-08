Путин наградил актрису Алису Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"

Народной артистке СССР исполнилось 90 лет

08 декабря 2024, 21:30, ИА Амител

Алиса Фрейндлих / Фото: кадр из фильма

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Фрейндлих Алису Бруновну", – сказано в документе.

8 декабря актрисе театра и кино Алисе Фрейндлих исполнилось 90 лет. Она родилась в 1934 году в Ленинграде, пережила блокаду во время Великой Отечественной войны и окончила Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского.

Первая большая кинороль Фрейндлих состоялась в 1974 году в киноповести "Анна и Командор". За свою карьеру она снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых "Служебный роман", "Д’Артаньян и три мушкетера" и "Сталкер".

Владимир Путин также наградил народного артиста России Сергея Маковецкого орденом "За заслуги в культуре и искусстве" и гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского – "За заслуги перед Отечеством" I степени.