Путин наградил медалями и орденами жителей Алтайского края
Среди них — многодетные семьи, медики и сотрудники оборонного предприятия
02 июня 2024, 07:00, ИА Амител
Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград жителям Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.
Так, семьи Исаковых и Снесерь из Бийска получили орден "Родительская слава" – они воспитывают восемь и девять детей соответственно.
Медалью того же ордена награждены родители Балахнины из Бийска, Кудиновы из Алтайского района и Савостьяновы – из Кулундинского.
Девять сотрудников больницы "РЖД-Медицина" получили медаль Луки Крымского. Среди них: сердечно-сосудистый хирург Александр Беллер, замглавврача Елена Акатова, анестезиолог-реаниматолог Андрей Булганин и медсестра Светлана Кириллова.
Кроме того, награды вручили сотрудникам бийского оборонного предприятия ФНПЦ "Алтай". Старший научный сотрудник Виктор Степанов получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а начальнику конструкторского отдела Юрию Резяпову присвоили звание "Заслуженный машиностроитель РФ".
"Поздравляю каждого! Благодаря вашим достижениям наш Алтай двигается вперед", – написал глава региона.
07:18:58 02-06-2024
Благодаря вашим достижениям наш Алтай...
08:56:20 02-06-2024
Молодец
12:13:08 02-06-2024
медали и ордена дешевле чем развивать всю экономику и социалку в каком-то далёком регионе...