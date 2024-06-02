Путин наградил медалями и орденами жителей Алтайского края

Среди них — многодетные семьи, медики и сотрудники оборонного предприятия

02 июня 2024, 07:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград жителям Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

Так, семьи Исаковых и Снесерь из Бийска получили орден "Родительская слава" – они воспитывают восемь и девять детей соответственно.

Медалью того же ордена награждены родители Балахнины из Бийска, Кудиновы из Алтайского района и Савостьяновы – из Кулундинского.

Девять сотрудников больницы "РЖД-Медицина" получили медаль Луки Крымского. Среди них: сердечно-сосудистый хирург Александр Беллер, замглавврача Елена Акатова, анестезиолог-реаниматолог Андрей Булганин и медсестра Светлана Кириллова.

Кроме того, награды вручили сотрудникам бийского оборонного предприятия ФНПЦ "Алтай". Старший научный сотрудник Виктор Степанов получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а начальнику конструкторского отдела Юрию Резяпову присвоили звание "Заслуженный машиностроитель РФ".