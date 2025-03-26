Путин наградил более десяти жителей Алтайского края за профессиональные заслуги

Губернатор традиционно отправит награжденным поздравительные телеграммы

26 марта 2025, 20:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Более десяти жителей Алтайского края получили государственные награды за профессиональные заслуги. Соответствующий указ 25 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в правительстве региона.

Орден Дружбы получил генеральный директор АО "Источник Плюс" Валерий Осипков из Бийска.

"С 2021 по 2023 год под его руководством специалистами организации был реализован ряд проектов по созданию новой инновационной пожаротушащей продукции", – говорится в материале.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сотрудники ОАО "Российские железные дороги" – главный инженер Алтайской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Игорь Алешин из Новоалтайска, электромеханик производственного участка Барнаул Юрий Бушков и старший электромеханик Алтайской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Игорь Гуменюк, также из Новоалтайска.

"Этой же награды удостоен глава города Барнаула Алтайского края Вячеслав Франк", – указали в правительстве.

Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" вручили Сергею Дорожкину из Новоалтайска – старшему электромеханику Алтайского регионального центра связи ОАО "РЖД".

Медаль Луки Крымского присуждена пульмонологу городской больницы № 5 Барнаула Елене Иванисовой. Звание "Заслуженный врач России" получили два медика: Герман Балаганский, заведующий центром анестезиологии и реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2, и Татьяна Лысенко, заведующая эндокринологическим отделением городской больницы № 5 (Барнаул).

Звание "Заслуженный строитель России" присвоено машинисту катка Демьяну Абрамову, участвующему в восстановлении дорог региона. Знак отличия "За безупречную службу" XXX лет вручили заместителю главы администрации Тальменского района Николаю Кондаурову. "За наставничество" – механизатору Барнаульской механизированной дистанции Евгению Камко.