Путин наградил мэра Барнаула Вячеслава Франка медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Градоначальника отметили за заслуги в развитии местного самоуправления

26 марта 2025, 13:04, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин представил к государственной награде мэра Барнаула Вячеслава Франка. Согласно указу главы государства, который опубликовали на официальном правовом портале, главе администрации столицы Алтайского края вручат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Глава государства подписал соответствующий указ 25 марта 2025 года. Вместе с Франком медаль ордена получат главы муниципалитетов из других субъектов страны.

"За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу", – говорится в указе.

Напомним, что медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени. Ею награждают за заслуги в различных отраслях трудовой деятельности, вклад в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка. Награждение медалью осуществляется последовательно: от низшей степени к высшей.