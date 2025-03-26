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Путин наградил мэра Барнаула Вячеслава Франка медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Градоначальника отметили за заслуги в развитии местного самоуправления

26 марта 2025, 13:04, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин представил к государственной награде мэра Барнаула Вячеслава Франка. Согласно указу главы государства, который опубликовали на официальном правовом портале, главе администрации столицы Алтайского края вручат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Глава государства подписал соответствующий указ 25 марта 2025 года. Вместе с Франком медаль ордена получат главы муниципалитетов из других субъектов страны.

"За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу", – говорится в указе.

Напомним, что медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени. Ею награждают за заслуги в различных отраслях трудовой деятельности, вклад в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка. Награждение медалью осуществляется последовательно: от низшей степени к высшей.

Барнаул Вячеслав Франк Владимир Путин

Комментарии 8

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Гость

13:12:58 26-03-2025

Просто нет слов...

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Гость

13:14:07 26-03-2025

поздравляю !!!

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Russkiy

13:19:39 26-03-2025

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку ...
И.А. Крылов

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Гость

13:31:49 26-03-2025

Поздравляю! Успехов.

  -45 Нравится
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Гость

13:44:03 26-03-2025

Ну, раз дали, значит есть за что.

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Гость

14:45:05 26-03-2025

Гость (13:44:03 26-03-2025) Ну, раз дали, значит есть за что. ... Вы что-то плохое имеете в виду?

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...

20:19:06 26-03-2025

Ура! Ура! Урааааааа!!!

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Гость

22:41:18 26-03-2025

А мне нравится Франк.
Своевременно реагирует на все ситуации в городе.
В курсе всех дел.
Поздравляю его!

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