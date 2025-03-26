Путин наградил мэра Барнаула Вячеслава Франка медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
Градоначальника отметили за заслуги в развитии местного самоуправления
26 марта 2025, 13:04, ИА Амител
Президент России Владимир Путин представил к государственной награде мэра Барнаула Вячеслава Франка. Согласно указу главы государства, который опубликовали на официальном правовом портале, главе администрации столицы Алтайского края вручат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Глава государства подписал соответствующий указ 25 марта 2025 года. Вместе с Франком медаль ордена получат главы муниципалитетов из других субъектов страны.
"За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу", – говорится в указе.
Напомним, что медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени. Ею награждают за заслуги в различных отраслях трудовой деятельности, вклад в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка. Награждение медалью осуществляется последовательно: от низшей степени к высшей.
13:12:58 26-03-2025
Просто нет слов...
13:14:07 26-03-2025
поздравляю !!!
13:19:39 26-03-2025
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку ...
И.А. Крылов
13:31:49 26-03-2025
Поздравляю! Успехов.
13:44:03 26-03-2025
Ну, раз дали, значит есть за что.
14:45:05 26-03-2025
Гость (13:44:03 26-03-2025) Ну, раз дали, значит есть за что. ... Вы что-то плохое имеете в виду?
20:19:06 26-03-2025
Ура! Ура! Урааааааа!!!
22:41:18 26-03-2025
А мне нравится Франк.
Своевременно реагирует на все ситуации в городе.
В курсе всех дел.
Поздравляю его!