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Путин присвоил почетное звание бригадиру фермы в Алтайском крае

Его руководство способствовало значительному росту производительности труда и улучшению технологий производства

22 апреля 2025, 11:55, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил бригадиру алтайской фермы Михаилу Хоцкову звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации". Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава государства отметил работника за многолетний труд.

Бригадир работает на молочно-товарной ферме крестьянского хозяйства "Партнер". Его руководство способствовало значительному росту производительности труда и улучшению технологий производства.

В частности, на производстве Хоцков внедрил метод выпаивания телят заменителем молока, благодаря чему привесы молодых особей увеличились. Также под его руководством состоялось строительство трех новых помещений на 750 мест.

Владимир Путин сельское хозяйство

Комментарии 3

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......

12:00:42 22-04-2025

Заменитель молока улучшил у телят? Лучше молозива и молочка для теленков нет ничего

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Жора

12:26:24 22-04-2025

...... (12:00:42 22-04-2025) Заменитель молока улучшил у телят? Лучше молозива и молочка ... бригадир лучше знает.

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Musik

22:46:35 22-04-2025

Жора (12:26:24 22-04-2025) бригадир лучше знает.... Че, сам так выкормился?
Потом будете удивляться что мясо стало замененным.

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