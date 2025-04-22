Путин присвоил почетное звание бригадиру фермы в Алтайском крае
Его руководство способствовало значительному росту производительности труда и улучшению технологий производства
22 апреля 2025, 11:55, ИА Амител
Президент России Владимир Путин присвоил бригадиру алтайской фермы Михаилу Хоцкову звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации". Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава государства отметил работника за многолетний труд.
Бригадир работает на молочно-товарной ферме крестьянского хозяйства "Партнер". Его руководство способствовало значительному росту производительности труда и улучшению технологий производства.
В частности, на производстве Хоцков внедрил метод выпаивания телят заменителем молока, благодаря чему привесы молодых особей увеличились. Также под его руководством состоялось строительство трех новых помещений на 750 мест.
12:00:42 22-04-2025
Заменитель молока улучшил у телят? Лучше молозива и молочка для теленков нет ничего
12:26:24 22-04-2025
...... (12:00:42 22-04-2025) Заменитель молока улучшил у телят? Лучше молозива и молочка ... бригадир лучше знает.
22:46:35 22-04-2025
Жора (12:26:24 22-04-2025) бригадир лучше знает.... Че, сам так выкормился?
Потом будете удивляться что мясо стало замененным.