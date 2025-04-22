Путин присвоил почетное звание бригадиру фермы в Алтайском крае

Его руководство способствовало значительному росту производительности труда и улучшению технологий производства

22 апреля 2025, 11:55, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил бригадиру алтайской фермы Михаилу Хоцкову звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации". Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава государства отметил работника за многолетний труд.

Бригадир работает на молочно-товарной ферме крестьянского хозяйства "Партнер". Его руководство способствовало значительному росту производительности труда и улучшению технологий производства.

В частности, на производстве Хоцков внедрил метод выпаивания телят заменителем молока, благодаря чему привесы молодых особей увеличились. Также под его руководством состоялось строительство трех новых помещений на 750 мест.