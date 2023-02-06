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Путин наградил медалью алтайского депутата-добровольца за бои в СВО

Сейчас политик участвует в боях в зоне спецоперации в качестве добровольца в рамках подразделения БАРС "Каскад"

06 февраля 2023, 19:11, ИА Амител

Фото: vk.com/altainews
Фото: vk.com/altainews

Президент России Владимир Путин наградил депутата горно-алтайского городского совета Романа Гордеева медалью "За отвагу". Об этом сообщают "Новости Горного Алтая"

Сейчас политик участвует в боях в зоне спецоперации в качестве добровольца в рамках подразделения БАРС "Каскад". В своём Telegram-канале командир подразделения БАРС "Каскад", зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин заявил, что к медали "За отвагу" у участников боёв всегда было особое отношение. 

Напомним, что в апреле прошлого года Гордеев среди первых российских волонтёров отправился с гуманитарной миссией в Мариуполь. Там вместе с руководителем "Молодой гвардии Единой России" в Республике Алтай Александром Крючкиным он помогал мирным гражданам. Теперь они являются военнослужащими и защищают новые территории РФ.

Отметим, что также из республики добровольцем на СВО отправился депутат Госсобрания Денис Шубин.

 

Комментарии 4

  • Да,а некоторые в Турцию и Казахстан свалили.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошо знаю двух добровольцев. Один, хороший семьянин и друг, правда бездетный, имел высокооплачиваемую работу и ушёл на СВО, так как в этом видел своё предназначение.Был ранен, вылечился и после недельного отпуска вернулся на СВО и на вопрос - зачем снова, ответ - А как я могу своих пацанов там бросить. Другой, тихий алкаш, потерявший через это семью, но с хорошей работой, проспавшись записался добровольцем и ещё толком не доехав до СВО, уже начал забрасывать родню письмами с мольбой забрать его обратно. И даже добравшись до фронта, вряд ли первым в атаку пойдёт. Вопрос - кто из них больше на слуху, вот то-то, Многим приятно, что сосед ещё хуже их. Это обратная сторона принципа - отобрать и поделить. Обидно, что гибнут там лучшие, им бы детей рожать и стариков радовать.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Где описание подвига?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • И даже добравшись до фронта, вряд ли первым в атаку пойдёт.----ну так ты вообще до фронта не добрался
    07 февраля, Гость   Ответить
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