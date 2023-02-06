Путин наградил медалью алтайского депутата-добровольца за бои в СВО

Сейчас политик участвует в боях в зоне спецоперации в качестве добровольца в рамках подразделения БАРС "Каскад"

06 февраля 2023, 19:11, ИА Амител

Фото: vk.com/altainews

Президент России Владимир Путин наградил депутата горно-алтайского городского совета Романа Гордеева медалью "За отвагу". Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Сейчас политик участвует в боях в зоне спецоперации в качестве добровольца в рамках подразделения БАРС "Каскад". В своём Telegram-канале командир подразделения БАРС "Каскад", зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин заявил, что к медали "За отвагу" у участников боёв всегда было особое отношение.

Напомним, что в апреле прошлого года Гордеев среди первых российских волонтёров отправился с гуманитарной миссией в Мариуполь. Там вместе с руководителем "Молодой гвардии Единой России" в Республике Алтай Александром Крючкиным он помогал мирным гражданам. Теперь они являются военнослужащими и защищают новые территории РФ.

Отметим, что также из республики добровольцем на СВО отправился депутат Госсобрания Денис Шубин.