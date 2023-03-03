Что известно о мальчике, который спас двух девочек от диверсантов в Брянской области?

Несмотря на пулевое ранение, 10-летний Фёдор смог вывести других детей из-под обстрела

03 марта 2023, 10:39, ИА Амител

Мальчик Фёдор / Фото: Telegram-канал SHOT

Мальчику, которого ранили диверсанты при нападении на сёла Брянской области, ничего не угрожает. Пока ребёнок приходит в себя, его героизмом восхищаются жители России. Получив пулю, ребёнок всё равно смог сохранить хладнокровие и вывести из-под обстрела других детей.

Что известно о мальчике из Брянской области, в каком он состоянии и наградят ли его за героический поступок, – читайте в материале amic.ru.

1 Что известно о мальчике, который спас двух девочек от украинских диверсантов? Пострадавшего мальчика зовут Фёдор. Вместе с семьёй (мальчик – пятый ребёнок по счёту) он живёт в селе Брахлов Брянской области. Известно также, что его мама работает дояркой. С ней уже удалось пообщаться журналистам разных изданий. Своего сына она называет "обычным" мальчиком. "Обычный, 10 лет ему. Любит играть. Я даже не ожидала, что он у меня такой сильный", – передаёт слова женщины "МК" Школа, где учится Фёдор, находится в соседнем селе, в 13 километрах от его дома. Мальчик – ученик третьего класса.

2 Как брянский школьник оказался под обстрелом? 2 марта Фёдор, как обычно, отправился в школу, находящуюся в другом селе. Сельчане старались кооперироваться и помогать друг другу, чтобы детям было проще добираться до места учёбы. Поэтому его на автомобиле повёз местный житель – 63-летний Леонид. По пути он подобрал ещё двух девочек. Когда до школы оставалось около трети пути, по машине открыли огонь диверсанты, которые в тот день пробрались на территорию Брянской области. Водитель погиб. Мальчик же получил пулевое ранение.

3 Как раненый мальчик смог спасти двух одноклассниц? Получив ранение, Фёдор не растерялся. Он помог девочкам выбраться из машины и сказал им спрятаться. Затем, по данным СМИ, мальчик остановил проезжающую машину и попросил о помощи. "Дети выскочили и побежали по полю, потом вышли на дорогу. Проехал трактор – не остановился. Ехала машина – остановилась, довёз до подруги. Знакомая там оказала первую помощь, а там уже вызывали скорую", – рассказала мама Фёдора телеканалу "Звезда" Мальчика срочно повезли в Брянск, чтобы оказать медпомощь.

4 В каком состоянии находится Фёдор? Здоровью мальчика уже ничего не угрожает. Ему успешно провели операцию по извлечению пули, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Фёдор находится под постоянным наблюдением специалистов", – написал глава Брянской области.

5 Наградят ли мальчика за спасение двух одноклассниц? Да. По словам губернатора области, за свой героический поступок мальчик получит медаль "За отвагу". Богомаз подчеркнул, что все необходимые документы для награждения уже готовят. Поддержал идею наградить Фёдора и министр просвещения страны Сергей Кравцов. "Ребёнок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок", – сказал министр.