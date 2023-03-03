НОВОСТИОбщество

Что известно о мальчике, который спас двух девочек от диверсантов в Брянской области?

Несмотря на пулевое ранение, 10-летний Фёдор смог вывести других детей из-под обстрела

03 марта 2023, 10:39, ИА Амител

Мальчик Фёдор / Фото: Telegram-канал SHOT
Мальчик Фёдор / Фото: Telegram-канал SHOT

Мальчику, которого ранили диверсанты при нападении на сёла Брянской области, ничего не угрожает. Пока ребёнок приходит в себя, его героизмом восхищаются жители России. Получив пулю, ребёнок всё равно смог сохранить хладнокровие и вывести из-под обстрела других детей.

Что известно о мальчике из Брянской области, в каком он состоянии и наградят ли его за героический поступок, – читайте в материале amic.ru.

1

Что известно о мальчике, который спас двух девочек от украинских диверсантов?

Пострадавшего мальчика зовут Фёдор. Вместе с семьёй (мальчик – пятый ребёнок по счёту) он живёт в селе Брахлов Брянской области. Известно также, что его мама работает дояркой. С ней уже удалось пообщаться журналистам разных изданий. Своего сына она называет "обычным" мальчиком. 
"Обычный, 10 лет ему. Любит играть. Я даже не ожидала, что он у меня такой сильный", – передаёт слова женщины "МК".
Школа, где учится Фёдор, находится в соседнем селе, в 13 километрах от его дома. Мальчик – ученик третьего класса.
2

Как брянский школьник оказался под обстрелом?

2 марта Фёдор, как обычно, отправился в школу, находящуюся в другом селе. Сельчане старались кооперироваться и помогать друг другу, чтобы детям было проще добираться до места учёбы. Поэтому его на автомобиле повёз местный житель – 63-летний Леонид. По пути он подобрал ещё двух девочек.
Когда до школы оставалось около трети пути, по машине открыли огонь диверсанты, которые в тот день пробрались на территорию Брянской области. Водитель погиб. Мальчик же получил пулевое ранение.
3

Как раненый мальчик смог спасти двух одноклассниц?

Получив ранение, Фёдор не растерялся. Он помог девочкам выбраться из машины и сказал им спрятаться. Затем, по данным СМИ, мальчик остановил проезжающую машину и попросил о помощи.
"Дети выскочили и побежали по полю, потом вышли на дорогу. Проехал трактор – не остановился. Ехала машина – остановилась, довёз до подруги. Знакомая там оказала первую помощь, а там уже вызывали скорую", – рассказала мама Фёдора телеканалу "Звезда".
Мальчика срочно повезли в Брянск, чтобы оказать медпомощь.
4

В каком состоянии находится Фёдор?

Здоровью мальчика уже ничего не угрожает. Ему успешно провели операцию по извлечению пули, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Фёдор находится под постоянным наблюдением специалистов", – написал глава Брянской области.
5

Наградят ли мальчика за спасение двух одноклассниц?

Да. По словам губернатора области, за свой героический поступок мальчик получит медаль "За отвагу". Богомаз подчеркнул, что все необходимые документы для награждения уже готовят.
Поддержал идею наградить Фёдора и министр просвещения страны Сергей Кравцов.
"Ребёнок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок", – сказал министр.
6

Что произошло в Брянской области 2 марта?

Украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области 2 марта. Они напали на несколько сёл и взяли заложников. Как сообщил Александр Богомаз, в результате нападения террористов погибло два человека.
Согласно последнему сообщению ФСБ, диверсанты уже вытеснены за пределы территории РФ, после чего их обстреляли артиллерией.
Подробнее о том, что известно о нападении украинских диверсантов на Брянскую область, читайте в нашем материале.

Читайте также в сюжете: Украинские диверсанты в Брянской области

Комментарии 34

  • Если правильно все описали. Парень молодец !!! Родителям спасибо за воспитание!!!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Получив пулю, ребенок всё равно смог -- охренеть. Эти твари не должны победить
    03 марта, Гость   Ответить
  • Раскатать эту украину!!! Уже до наших детей руки чешутся.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Раскатать эту украину!!! Уже до наших детей руки чешутся. - А можно, вы ответите на один вопрос - вы и правда считаете, что под нашими ракетами на Украине не погибло ни одного ребенка?
    03 марта, Гость   Ответить
  • А трактористу что будет?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Ни одна наша ракета специально не стреляла по ребенку. Твари видели, куда стреляют
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, наша ракета специально не стреляла по ребенку -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а не специально можно детей убивать?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Ни одна наша ракета специально не стреляла по ребенку. - вопросов больше не имею. Сопутствующие потери, так сказать.
    03 марта, Гость   Ответить
  • А не специально мильонами людей в мире мрут.
    03 марта, Гость   Ответить
  • а не специально можно детей убивать?-------- софистикой занялся, демагог?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Парнишкой можно только восхищаться. Смелвй, мужественный,молодец!!!
    03 марта, Гость   Ответить
  • а не специально можно детей убивать? --- а не специально ни от кого не зависит. От бога. А от тварей специально стреляющих по детям зависит
    03 марта, Гость   Ответить
  • В Донецке есть Аллея Ангелов, там похоронены дети, убитые укронацистами в 2015 году кассетными бомбами на пляже. Твари и тогда видели, что бомбят пляж
    03 марта, Гость   Ответить
  • а не специально ни от кого не зависит. От бога - эм... Ну надо же... То есть ежели бы они не стреляли, а, скажем, ракетой пальнули со своей стороны - то никто бы виноват не был. Ок, так и запишем.
    03 марта, Гость   Ответить
  • И как только рука поднимается у некоторых комментаторов писать что-то в защиту этих тварей, стрелявших по детям!
    03 марта, Гость   Ответить
  • ракетой пальнули со своей стороны - то никто бы виноват не был --- в этом случае они были бы виноваты, только в том, что воюют на стороне тварей, специально стреляющих в детей. А в данном случае они и есть такие твари. В уголовном праве есть разные степени вины
    03 марта, Гость   Ответить
  • что-то в защиту этих тварей, стрелявших по детям! -- так твари и пишут
    03 марта, Гость   Ответить
  • Дети вообще не должны умирать. Нигде.
    03 марта, Гость   Ответить
  • в защиту - кгхм... вы защиту-то где увидели? Это ж не я пишу, что ракетой - это не специально и окнорм, так сказать, все под богом ходим, а не ракетой - нельзя.
    03 марта, Гость   Ответить
  • "Это ж не я пишу, что ракетой - это не специально и окнорм, так сказать, все под богом ходим, а не ракетой - нельзя" - Словоблудием не занимайтесь!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Пацан молодец! На взрослых надежды мало...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Словоблудием не занимайтесь! - страшно, да? Задумываться на такие темы... А еще очень удобно разговаривать с оппонентом, которому рот затыкают.
    03 марта, Гость   Ответить
  • " вы и правда считаете, что под нашими ракетами на Украине не погибло ни одного ребенка?" ---- Гость, вина за это на НАТО! Именно НАТО разжигало эту войну и науськивало хохлов против русских.
    03 марта, Гость   Ответить
  • "Сопутствующие потери, так сказать." ----- Гость, ты слеп, если не осознаешь, КТО эту войну развязал. И на ком ответственность за погибших.
    03 марта, Гость   Ответить
  • "И как только рука поднимается у некоторых комментаторов писать что-то в защиту этих тварей" ---- Гость, дураков полно.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Словоблудием не занимайтесь! - страшно, да? - опять бандеровец по методичке ЦИПСО здесь работает. Провокатор и демагог.
    03 марта, Гость   Ответить
  • а не специально можно детей убивать? .....Задайте этот вопрос Зеленскому, Байдену, Макрону, Меркель.... Еще перечислить?
    03 марта, Гость   Ответить
  • И как только рука поднимается у некоторых комментаторов ----Так им надо отрабатывать деньги радужных хозяев
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А также на их родителях, которые, в своё время, в 2013 году не взяли в руки дрын и не пошли разгонять майдан в Киеве
    03 марта, Гость   Ответить
  • Раньше тоже пионеры-герои были: Валя Котик, Лёня Голиков, Зина Портнова и другие... Без этого нельзя.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Валя Котик, Лёня Голиков, Зина Портнова--------------------Еще Марат Казей.
    03 марта, Гость   Ответить
  • мальчик федя просто молодчина .
    04 марта, Гость   Ответить
  • Те, кто пишут, что от наших ракет тое гибнут дети: а вы не задумывались, почему ПВО Украины сбивает ракеты над городом? Они должны сбиваться в полях, само собой что будут жертвы, но в этих жертва уже виновата украинская сторона. А целенаправленно стрелять в детей, прекрасно осознавая что стреляешь по ребёнку, это уже совсем другое и если вы этого не понимаете, вы или глупец, или пособник терроризма и специально разгоняете. Вообще почему ВСУ сидят в городах, а не воюют в полях? Значит они целенаправленно хотят жертв мирных жителей. Что они успешно всегда и делали, всегда убивали мирных.
    04 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров