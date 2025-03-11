Путин наградил многодетную мать из Алтайского края

Мать семерых детей получила орден "Родительская слава"

11 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил орденом "Родительская слава" многодетную мать из Алтайского края. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом "Родительская слава" Ивкину Ирину Вячеславовну, Алтайский край", – сказано в документе.

Судя по странице Ирины в соцсети "Одноклассники", она воспитывает семерых детей и живет в Барнауле.

Орденом "Родительская слава" также награждены семьи из Запорожской и Тверской областей. Медаль ордена получили семьи из Республики Марий Эл, Татарстана, Башкортостана, Владимирской, Рязанской, Челябинской и Свердловской областей.