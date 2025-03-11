Путин наградил многодетную мать из Алтайского края
Мать семерых детей получила орден "Родительская слава"
11 марта 2025, 07:14, ИА Амител
Президент России Владимир Путин наградил орденом "Родительская слава" многодетную мать из Алтайского края. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом "Родительская слава" Ивкину Ирину Вячеславовну, Алтайский край", – сказано в документе.
Судя по странице Ирины в соцсети "Одноклассники", она воспитывает семерых детей и живет в Барнауле.
Орденом "Родительская слава" также награждены семьи из Запорожской и Тверской областей. Медаль ордена получили семьи из Республики Марий Эл, Татарстана, Башкортостана, Владимирской, Рязанской, Челябинской и Свердловской областей.
09:41:05 11-03-2025
Бывает
10:10:05 11-03-2025
Видимо как бы и не надо было, но Ирине нравился сам процесс.