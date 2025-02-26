В многодетной семье из Алтайского края родился четырнадцатый ребенок

Новорожденного мальчика назвали Сергеем, в честь папы

26 февраля 2025, 07:45, ИА Амител

Многодетная семья Брит из Алтайского края / Фото: https://t.me/n_oskina22

В многодетной семье Брит из Алтайского края родился четырнадцатый ребенок. Об этом сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в своем Telegram-канале.

Новорожденного сына родители назвали в честь папы – Сергеем.

"Очень счастлива, что знакома с этой семьей лично! Очень крепкая и дружная семья, все друг друга поддерживают, помогают. В их доме всегда пахнет свежеиспеченными булочками и слышен звонкий смех. Наш регион богат на такие крепкие многодетные семьи!" – поделилась Наталья Оськина.

Министр соцзащиты Алтайского края поздравила супругов с пополнением и пожелала малышу крепкого здоровья, а также расти счастливым и талантливым.