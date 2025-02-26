В многодетной семье из Алтайского края родился четырнадцатый ребенок
Новорожденного мальчика назвали Сергеем, в честь папы
26 февраля 2025, 07:45, ИА Амител
В многодетной семье Брит из Алтайского края родился четырнадцатый ребенок. Об этом сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в своем Telegram-канале.
Новорожденного сына родители назвали в честь папы – Сергеем.
"Очень счастлива, что знакома с этой семьей лично! Очень крепкая и дружная семья, все друг друга поддерживают, помогают. В их доме всегда пахнет свежеиспеченными булочками и слышен звонкий смех. Наш регион богат на такие крепкие многодетные семьи!" – поделилась Наталья Оськина.
Министр соцзащиты Алтайского края поздравила супругов с пополнением и пожелала малышу крепкого здоровья, а также расти счастливым и талантливым.
08:07:17 26-02-2025
Баптисты ?
08:16:56 26-02-2025
Скажите, а что еще умеют делать Бриты?
08:40:31 26-02-2025
Гость (08:16:56 26-02-2025) Скажите, а что еще умеют делать Бриты? ... булочки печь
08:43:03 26-02-2025
Гость (08:16:56 26-02-2025) Скажите, а что еще умеют делать Бриты? ... Умеют любить, работать, помогать другим, радоваться за других! И уж точно не сидят и не пишут такие комментарии!
09:29:08 26-02-2025
Гость (08:43:03 26-02-2025) Умеют любить, работать, помогать другим, радоваться за други... девах много.
надо 50/50.
рожайте ишшо мужиков!
09:27:58 26-02-2025
когда то, педиатр нашего сына спросила нас с женой - когда за вторым? Мы ответили - никогда! Нам хотя бы из одного человека вырастить и обеспечить стартовым капиталом. Двоих не потянем( На что она ответила - вот так всегда, нормальные люди рожать не хотят, а кто непопадя плодятся как кролики
10:03:32 26-02-2025
Гость (09:27:58 26-02-2025) когда то, педиатр нашего сына спросила нас с женой - когда з... ну и лохи сами.
жируете .
21:35:43 27-02-2025
Musik (10:03:32 26-02-2025) ну и лохи сами.жируете .... А, что...должны нищебродствовать?
10:06:28 26-02-2025
Гость (09:27:58 26-02-2025) когда то, педиатр нашего сына спросила нас с женой - когда з... Вот и будете всю жить обеспечивать капиталом своего ребенка, а эти дети сами себе обеспечат капитал, но помимо капитала у них ещё будет большая семья, а вы умрёте и ваша деточка останется одна в этой жизни без поддержки родных, так что кто нормальный из вас большой вопрос.
10:59:57 26-02-2025
Гость (10:06:28 26-02-2025) Вот и будете всю жить обеспечивать капиталом своего ребенка,... какой бред. Вы считаете , что у этой пары сын не заведет семью, не будет иметь друзей и только наличие младшего брата или сестры спасет от одиночества? Не разу ж такого не бывало, что братья живут в нескольких тысячах км друг от друга и видятся раз в несколько лет!
17:14:38 27-02-2025
Гость (10:59:57 26-02-2025) какой бред. Вы считаете , что у этой пары сын не заведет сем... Один ребенок это замечательно,но эгоист ..и ничего не изменить с ним в дальнейшем. Куча примеров рядом печальных . И хорошо если родители не балуют и ребенок вырастет с желанием двигаться. Чаще всего деточка ждёт помощи от родителей лет до 50
22:54:13 27-02-2025
Гость (17:14:38 27-02-2025) Один ребенок это замечательно,но эгоист ..и ничего не измени... Неправда, один ребенок может быть прекрасным сыром, отцом и мужем. И еще, вложив в него любовь и силы, он станет хорошим специалистом.
23:12:19 27-02-2025
Гость (22:54:13 27-02-2025) Неправда, один ребенок может быть прекрасным сыром, отцом и ... А если этот один замечательный, умный, добрый, способный, перспективный рано уйдёт из жизни? С ума потом остаток жизни сходить?
12:45:02 28-02-2025
Гость (23:12:19 27-02-2025) А если этот один замечательный, умный, добрый, способный, пе... а если оба? ну мало ли. всякое бывает.
11:30:29 26-02-2025
Гость (10:06:28 26-02-2025) Вот и будете всю жить обеспечивать капиталом своего ребенка,... все свои страхи и установки перечислили?
12:01:24 26-02-2025
Гость (10:06:28 26-02-2025) Вот и будете всю жить обеспечивать капиталом своего ребенка,... Дети из многодетных семей очень часто не хотят ни своей семьи, и уж точно не хотят кучу детей. Ибо в детстве накушались. А отношения между сиблингами бывают всякие, что уж там.
13:50:43 26-02-2025
Гость (12:01:24 26-02-2025) Дети из многодетных семей очень часто не хотят ни своей семь... По разному случается. Зависит от обстановки в семье
15:53:46 26-02-2025
Гость (12:01:24 26-02-2025) Дети из многодетных семей очень часто не хотят ни своей семь... В некоторых многодетных семьях старшие братья или сестры сидят с младшим, отсюда и пропадает желание в будущем создавать сои семьи и уж тем более растить детей. Дети должны видеть детство, ощущать его, а не сидеть с младшим. Я не говорю, что совсем ничего не должны делать, не помогать родителям или что-то в этом роде, просто взрослые не должны свои заботы перекладывать на детские плечи.
20:30:12 26-02-2025
Гость (09:27:58 26-02-2025) когда то, педиатр нашего сына спросила нас с женой - когда з... Мерзкий комментарий
20:49:13 26-02-2025
Гость (20:30:12 26-02-2025) Мерзкий комментарий... Почему сразу мерзкий? Просто он гордится, что педиатр его нормальным назвала. И это третий человек так назвал за всю его жизнь. А первые два - это супруга и он сам перед зеркалом.
21:02:20 27-02-2025
Гость (20:49:13 26-02-2025) Почему сразу мерзкий? Просто он гордится, что педиатр его но... Правда и благоразумие не нравится?
22:35:57 27-02-2025
Гость (21:02:20 27-02-2025) Правда и благоразумие не нравится?... Какая правда? Какое благоразумие? У моих соседей был один ребенок. Папка завкаф в институте, мамка бизнесом занималась.
Хорошая же семья? Интеллигентная.
А сыночка попался на взломах гаражей. В Рубчике отмотал пару лет (м.б. больше. Я за его судьбой не следил), тубик там подхватил.
Хорошее благоразумие.
Один ребенок - это не всегда "Нобелевский кандидат". И много детей - это не всегда ОПГ.
Из любого правила всегда есть исключение. Запомните это.
02:57:03 27-02-2025
Гость (09:27:58 26-02-2025) когда то, педиатр нашего сына спросила нас с женой - когда з... Чаще из одного ничего достойного не вырастает. Без обид
07:32:04 27-02-2025
Гость (09:27:58 26-02-2025) когда то, педиатр нашего сына спросила нас с женой - когда з... Поддерживаю. Сейчас и один ребенок- далеко не мало.
12:55:08 28-02-2025
Гость (09:27:58 26-02-2025) когда то, педиатр нашего сына спросила нас с женой - когда з... А сама то педиатор нормальная!?
У нас в семье четверо детей и далеко не нищеброды и вполне нормальные))
А о пособиях и не думаем, сами налоги платим такие, что еще несколько семей можно содержать годами...
Старщие дети платно получаюм мед образования, а младшие отлично учатся в школе.
Вы не задумывались, что в семье важно воспитание, любовь и дисцеплина, а не количество дитей?
09:47:24 26-02-2025
нормальные люди рожать не хотят, а кто непопадя плодятся как кролики - а это закон подлости
14:05:49 26-02-2025
Гость (09:47:24 26-02-2025) нормальные люди рожать не хотят, а кто непопадя плодятся как... это закон природы и эволюция
12:42:10 28-02-2025
Гость (09:47:24 26-02-2025) нормальные люди рожать не хотят, а кто непопадя плодятся как... Вы похоже из нормальных??? А слабо родить 3-5 и воспитать достойно??? А некоторым не слабо, так кто тогда нормальный???
09:49:01 26-02-2025
Здоровья родителям и всем детям!!!
11:49:13 26-02-2025
По конституции все равны. Лишь бы растили детей на свои деньги, без подачек от государства. Надеюсь папандра зарабатывает достойно, чтобы прокормить полтора десятка голодных ртов.
13:52:56 26-02-2025
34324 (11:49:13 26-02-2025) По конституции все равны. Лишь бы растили детей на свои день... Конечно. Их обеспечитель Бог. И вам того же желаем!
22:42:29 27-02-2025
Гость (13:52:56 26-02-2025) Конечно. Их обеспечитель Бог. И вам того же желаем! ... О как))хлеба бесплатные раздаёт?или чем он из обеспечивает?
15:15:58 26-02-2025
Против детей высказываются наверняка молодые, котопые ещё не поняли, как важно иметь близких родственников, которые не способны смотреть далеко за пределы себя любимого, недалекие в личной жизни, а тем паче в масштабах страны. Вымирание семьи, рода, нации это очень важно и надо учитывать каждому Уде сегодня, а не тогда, когда уже поздно.
15:32:12 26-02-2025
Не слушайти дуроков, только такие могут судить. Чем больше семья тем крепче она, я очень рада за вас.
17:24:45 26-02-2025
Баптисты , у некоторых действительно много детей и живут за счёт детских пособий и не где не работаютХотя детей конопатить тоже труд))))
04:12:59 27-02-2025
Зачем говорить гадости не зная про эту семью ничего, или у "нормальных" зависть по поводу пособий, естественно они их получают и пусть получают кому какое дело?
15:10:29 27-02-2025
Гость (08:16:56 26-02-2025) Скажите, а что еще умеют делать Бриты? ... А их жильем и всякими нужности обеспечили?
15:38:33 27-02-2025
Очень интересные суждения! Люди так плещут ядом. Я тоже из многодетной семьи. И сейчас сама многодетная мама, жду пятого. Работаю в медицине в частной клинике(и ни когда за счет государства не жила), муж на стройке. Пособия не получаем, т.к. наши доходы прожиточный минимум превышают. Очень обидно читать отзывы о том, что многодетные живут на пособия, жаль что наше общество всех гребет под одну гребёнку. Мои старшие дети учатся в вузах на платном отделении:юридическом и в медицинском, при этом подрабатывают.И поверьте не хуже других одеты, обуты, сыты. Мы "не плодим нищету", мы растим детей. И не нужно всех ровнять!
16:55:24 27-02-2025
Елена (15:38:33 27-02-2025) Очень интересные суждения! Люди так плещут ядом. Я тоже из м... Люди некоторые судят по себе или тем кому завидно . Просто не обращать внимание на их упреки и козни,и делать так хочешь сам.
18:30:54 27-02-2025
Елена (15:38:33 27-02-2025) Очень интересные суждения! Люди так плещут ядом. Я тоже из м... Согласна с вами. Мы живём в небольшом городке. Муж работает один. Ждём четвертого. Детям 5, 3 и 1 год.И не получаем никаких пособий. Очень обидно, когда бытует такое мнение, что рожают только ради пособий. Мы оба из многочисленных семей и сами хотели большую семью. Поэтому и заработать на детей стараемся сами.
06:09:55 28-02-2025
Елена (15:38:33 27-02-2025) Очень интересные суждения! Люди так плещут ядом. Я тоже из м...
Можно узнать, кем и в какой клинике? Никогда бы не пошел к вам! Но не скажите же...
15:56:02 27-02-2025
Молодцы, как хорошо, что такая большая и дружная семья, а плохо говорят те, кто эгоисты или лодыри, т.к. большая семья это труд, но труд, который приносит много радости и счастья!
17:19:01 27-02-2025
Гость (07:32:04 27-02-2025) Поддерживаю. Сейчас и один ребенок- далеко не мало.... Так и вымрем все, если рожать по одному будут , и займут нашу страну китайцы..или..
19:13:22 27-02-2025
Сколько иметь детей выбор каждого. Дети это хорошо, воспитанные и образованные ещё лучше. Я из многодетной и бедной семьи. Вот нас всех разбросало по всей стране . С братьями лет 15 не видилась, не жалею. У самой две дочери, два зятя муж и трое внуков, . Просто зачем называть ребенка в честь кого-то.? У всех своя судьба и имя должно быть своё, как корабль назовёшь так и поплывёт. У нас в роду двух человек одним именем нельзя было называть, если называли кто-то из них умирал. А этой семье здоровья и воспитайте достойных людей.
23:17:55 27-02-2025
Когда гости два человека придёт уже толпа и хочется покоя , а это галдежь с утра до ночи! Бррр....
23:29:12 27-02-2025
Musik (09:29:08 26-02-2025) девах много.надо 50/50.рожайте ишшо мужиков!... Подождите всему свое время! У Вас то это не получается!!
😄😄😄😄🤣🤣🤣
23:49:57 27-02-2025
Родителям желаю терпения и сил,дети это большой труд и надо каждому уделить время,а деткам здоровья. ЛЮДИ помните выбор есть у всех,кому сколько рожать и как жить. Так вот это их выбор и судит не нам
03:44:22 28-02-2025
Гость (09:27:58 26-02-2025) когда то, педиатр нашего сына спросила нас с женой - когда з... А когда наша педиатр узнала что у нас будет 3 ребёнок сказала, что это замечательно и они очень рады за то что , у ответственных родителей рождаются детки.
08:46:09 01-03-2025
У меня трое детей, старшей дочери уже 19 лет, младшей 4, сыну 10. Когда планировала младшую дочку, долго очень думала , в первую очередь сама, не муж....как с работой, бытом. Работаю, пособий не получаю, дети все умные и способные, а главное, что каждый день, каждый , когда я смотрю на свою маленькую дочку, я благодарю Бога, что приняла тогда правильное решение
17:20:21 01-03-2025
Слава Богу за такие семьи. Видно же, что детки ухоженные, дружные. Родители - верующие. И воспитывать будут порядочных людей
17:22:38 01-03-2025
Про пособия. Их стали давать буквально 5 лет назад. До того, просто копейки были. А семья и раньше была очень большой. Так что, уж упрекать за пособия точно нельзя.