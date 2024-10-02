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Путин наградил орденом Дружбы Александра Романенко

За время работы политика принято более 800 региональных законов

02 октября 2024, 19:00, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС
Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Алтайского Заксобрания Александра Романенко, пишет "Атмосфера".

Соответствующий указ глава государства подписал 26 сентября.

Как уточняет пресс-служба губернатора, за период работы Романенко внедрил новые информационные технологии для повышения открытости парламента, при его участии принято более 800 региональных законов, многие из которых имеют большую социально-экономическую значимость и способствовали укреплению стабильности в регионе.

Александр Романенко Политика

Комментарии 8

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Гость

19:19:03 02-10-2024

Ну для объективности было бы неплохо спросить у населения как они пользу от этих 800 законов прочувствовали.
Достойна ли эта деятельность ордена в целом

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Гость

20:55:48 02-10-2024

Да уж, уж да. Только вот край то почему в хвосте по уровню жизни плетется?

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Гость

23:52:30 02-10-2024

Гость (20:55:48 02-10-2024) Да уж, уж да. Только вот край то почему в хвосте по уровню ж... Ну так не стоит забывать, про Короновирус, западных партнёров и либералов.
Так-то давно уже цвели и пахли бы уже

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RUSSKIY

21:17:56 02-10-2024

Золотой человек... Всё о народе думает...

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Гость

05:33:29 03-10-2024

Законы одно. Как человек достоин.

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Гость

09:10:34 03-10-2024

После таких награждений - обесценивается сама суть этих наград, вот и ЦУР награждают, за что?

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Гость

09:24:27 03-10-2024

Гость (09:10:34 03-10-2024) После таких награждений - обесценивается сама суть этих наг... Да, практически, все награды уже обесценились. Вешают их друзьям, родственникам, детям нужных людей...

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Гость

09:50:42 03-10-2024

Ни про него не слышал, ни одного восторга ни об одном законе, принятом им.

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