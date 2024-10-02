Путин наградил орденом Дружбы Александра Романенко

За время работы политика принято более 800 региональных законов

02 октября 2024, 19:00, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Алтайского Заксобрания Александра Романенко, пишет "Атмосфера".

Соответствующий указ глава государства подписал 26 сентября.

Как уточняет пресс-служба губернатора, за период работы Романенко внедрил новые информационные технологии для повышения открытости парламента, при его участии принято более 800 региональных законов, многие из которых имеют большую социально-экономическую значимость и способствовали укреплению стабильности в регионе.