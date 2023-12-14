Путин наградил орденом Мужества алтайского депутата, ушедшего добровольцем на СВО
Владимир Громов был командиром взвода в составе штурмового отряда алейской бригады, дважды ранен
14 декабря 2023, 10:33, ИА Амител
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата АКЗС Владимира Громова, сообщает региональный парламент.
Государственную награду Владимиру Громову вручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Напомним, Громов в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Был командиром взвода в составе штурмового отряда алейской бригады, дважды ранен.
"Благодаря моим действиям были перемещены из одной точки в другую бойцы, благодаря чему много жизней было спасено", – рассказал Громов о боевом задании в Серебрянском лесу.
Ранее Громов рассказал в большом интервью amic.ru, как близко располагался его лагерь к линии фронта и чем занимался его отряд.
10:45:51 14-12-2023
пусть отзывы про него бойцы напишут. почитаем. интересно.
10:55:20 14-12-2023
Поздравления Герою!
11:00:32 14-12-2023
Горжусь такими земляками. Молодец!
13:02:47 14-12-2023
А почему бы всех добровольцев орденами мужества не наградить??? Только депутаты этого достойны?