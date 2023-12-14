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Путин наградил орденом Мужества алтайского депутата, ушедшего добровольцем на СВО

Владимир Громов был командиром взвода в составе штурмового отряда алейской бригады, дважды ранен

14 декабря 2023, 10:33, ИА Амител

Фото: akzs.ru
Фото: akzs.ru

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата АКЗС Владимира Громова, сообщает региональный парламент.

Государственную награду Владимиру Громову вручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, Громов в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Был командиром взвода в составе штурмового отряда алейской бригады, дважды ранен.

"Благодаря моим действиям были перемещены из одной точки в другую бойцы, благодаря чему много жизней было спасено", – рассказал Громов о боевом задании в Серебрянском лесу.

Ранее Громов рассказал в большом интервью amic.ru, как близко располагался его лагерь к линии фронта и чем занимался его отряд.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Владимир Путин СВО акзс депутаты награды

Комментарии 4

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Гость

10:45:51 14-12-2023

пусть отзывы про него бойцы напишут. почитаем. интересно.

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Гость

10:55:20 14-12-2023

Поздравления Герою!

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горожанка

11:00:32 14-12-2023

Горжусь такими земляками. Молодец!

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Гость

13:02:47 14-12-2023

А почему бы всех добровольцев орденами мужества не наградить??? Только депутаты этого достойны?

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