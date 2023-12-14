Путин наградил орденом Мужества алтайского депутата, ушедшего добровольцем на СВО

Владимир Громов был командиром взвода в составе штурмового отряда алейской бригады, дважды ранен

14 декабря 2023, 10:33, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата АКЗС Владимира Громова, сообщает региональный парламент.

Государственную награду Владимиру Громову вручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, Громов в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Был командиром взвода в составе штурмового отряда алейской бригады, дважды ранен.

"Благодаря моим действиям были перемещены из одной точки в другую бойцы, благодаря чему много жизней было спасено", – рассказал Громов о боевом задании в Серебрянском лесу.

Ранее Громов рассказал в большом интервью amic.ru, как близко располагался его лагерь к линии фронта и чем занимался его отряд.