"На фронте я многое переосмыслил". Алтайский депутат, вернувшийся с СВО, ушел от КПРФ

Теперь Владимир Громов намерен вступить в партию "Единая Россия"

24 августа 2023, 11:18, ИА Амител

Владимир Громов/ Фото: Телеграм-канал партии КПРФ

Депутат АКЗС Владимир Громов, который ушел на спецоперацию добровольцем и вернулся домой с ранением, решил выйти из партии и фракции КПРФ. Об этом он объявил в четверг, 24 августа, во время посещения барнаульского отделения фонда "Защитники Отечества".

Во время экскурсии Громов рассказал о своем участии в СВО, рассказал о героизме русских солдат и поблагодарил людей, которые помогают фронту. По его словам, ситуация со снабжением на передовой наладилась и бойцы получают современное оружие и гуманитарную помощь.

Отдельно депутат высказался и о своем будущем. Так, Громов сказал, что "многое переосмыслил на фронте", не согласен с частью решений и действий КПРФ. Теперь он намерен вступить в партию "Единая Россия" и во фракцию ЕР в АКЗС.

Владимир Громов / Фото: amic.ru

" На данный момент я вышел из партии КПРФ, сложил свой членский билет и в ближайшее время подключусь к рабочей группе "Единой России" по вопросам СВО, буду заниматься гуманитарной деятельностью. Также в планах написать заявлению о вступлении в партию "Единая Россия". Наша работа должна быть сплочённой, единой и целенаправленной. Также хочу войти во фракцию "Единой России" в АКЗС. Мы должны быть рядом с президентом", – отметил Громов.

Напомним, Владимир Громов поехал на спецоперацию в феврале 2023 года добровольцем. При этом от депутатских полномочий он не отказался.

1 июля Громов получил сквозное ранение в руку, сообщала пресс-служба КПРФ. Известно, что депутат вынес с поля боя раненого товарища в точку эвакуации, потом вернулся искать других раненых, попал под обстрел, переждал его и пошел назад. По пути его заметил снайпер и выстрелил. Громов нес с собой трофейное оружие, которое спасло ему жизнь. Пуля сначала попала в РПГ, а после в руку.

Кроме того, 24 июня он получил контузию от близкого разрыва мины. У Громова раскололась каска, ее осколки повредили плечо.

Со спецоперации Громов вернулся 13 августа. В Новосибирске его встретили семья, а также депутаты АКЗС и Барнаульской гордумы от КПРФ.

Владимир Громов попал в АКЗС по итогам выборов 2021 года. Он состоит в комитете по промышленности, предпринимательству и туризму. В компартию он вступил в 2019 году и через некоторое время был избран секретарем первичного отделения партии. Кроме того, в 2001 году он открыл охранное предприятие ООО ЧОП "Капитал плюс". Сейчас его деятельность приостановлена.