"На фронте я многое переосмыслил". Алтайский депутат, вернувшийся с СВО, ушел от КПРФ
Теперь Владимир Громов намерен вступить в партию "Единая Россия"
24 августа 2023, 11:18, ИА Амител
Депутат АКЗС Владимир Громов, который ушел на спецоперацию добровольцем и вернулся домой с ранением, решил выйти из партии и фракции КПРФ. Об этом он объявил в четверг, 24 августа, во время посещения барнаульского отделения фонда "Защитники Отечества".
Во время экскурсии Громов рассказал о своем участии в СВО, рассказал о героизме русских солдат и поблагодарил людей, которые помогают фронту. По его словам, ситуация со снабжением на передовой наладилась и бойцы получают современное оружие и гуманитарную помощь.
Отдельно депутат высказался и о своем будущем. Так, Громов сказал, что "многое переосмыслил на фронте", не согласен с частью решений и действий КПРФ. Теперь он намерен вступить в партию "Единая Россия" и во фракцию ЕР в АКЗС.
"
На данный момент я вышел из партии КПРФ, сложил свой членский билет и в ближайшее время подключусь к рабочей группе "Единой России" по вопросам СВО, буду заниматься гуманитарной деятельностью. Также в планах написать заявлению о вступлении в партию "Единая Россия". Наша работа должна быть сплочённой, единой и целенаправленной. Также хочу войти во фракцию "Единой России" в АКЗС. Мы должны быть рядом с президентом", – отметил Громов.
Напомним, Владимир Громов поехал на спецоперацию в феврале 2023 года добровольцем. При этом от депутатских полномочий он не отказался.
1 июля Громов получил сквозное ранение в руку, сообщала пресс-служба КПРФ. Известно, что депутат вынес с поля боя раненого товарища в точку эвакуации, потом вернулся искать других раненых, попал под обстрел, переждал его и пошел назад. По пути его заметил снайпер и выстрелил. Громов нес с собой трофейное оружие, которое спасло ему жизнь. Пуля сначала попала в РПГ, а после в руку.
Кроме того, 24 июня он получил контузию от близкого разрыва мины. У Громова раскололась каска, ее осколки повредили плечо.
Со спецоперации Громов вернулся 13 августа. В Новосибирске его встретили семья, а также депутаты АКЗС и Барнаульской гордумы от КПРФ.
Владимир Громов попал в АКЗС по итогам выборов 2021 года. Он состоит в комитете по промышленности, предпринимательству и туризму. В компартию он вступил в 2019 году и через некоторое время был избран секретарем первичного отделения партии. Кроме того, в 2001 году он открыл охранное предприятие ООО ЧОП "Капитал плюс". Сейчас его деятельность приостановлена.
11:21:17 24-08-2023
Какие красивые сказки.
11:30:11 24-08-2023
Нам ваши метания далеки и непонятны
11:40:43 24-08-2023
Он молодец?
12:33:27 24-08-2023
Гость (11:40:43 24-08-2023) Он молодец?... Он молодец
11:46:07 24-08-2023
Предавший единожды предаст ещё не раз...
11:52:32 24-08-2023
Гость (11:46:07 24-08-2023) Предавший единожды предаст ещё не раз...... Он в отличие от тебя за родину кровь проливал. Ты что сделал?
12:00:31 24-08-2023
Гость (11:52:32 24-08-2023) Он в отличие от тебя за родину кровь проливал. Ты что сделал... А я участвую в подъеме родины с колен всю жизнь
12:10:56 24-08-2023
Гость (11:52:32 24-08-2023) Он в отличие от тебя за родину кровь проливал. Ты что сделал... За какую Родину?
12:45:55 24-08-2023
Гость (12:10:56 24-08-2023) За какую Родину?... За нашу, за Россию. Или у вас другая родина?
12:09:59 24-08-2023
Гость (11:46:07 24-08-2023) Предавший единожды предаст ещё не раз...... Сходи, повоюй, посмотрим, с какими убеждлениями вернёшься (если повезёт). Ну, а пока завали хлеборезку печеньем и вареньем.
11:55:04 24-08-2023
Все правильно сделал, коммунисты давно просто паразитируют на стариках и проблемах страны. Никаких идей ни по будущему, ни по настоящему у них нет. Они тупо вписались в систему и делают БИЗНЕС на критике и ностальгии.
12:52:02 24-08-2023
Гость (11:55:04 24-08-2023) Все правильно сделал, коммунисты давно просто паразитируют н... Едро со своей пенсионной реформой, эта великая партия, кто успел выйти на пенсию до нее, тем повезло, кто не успел, пролетают.
12:00:17 24-08-2023
Карьерист, без идеологии.
12:33:14 24-08-2023
Гость (12:00:17 24-08-2023) Карьерист, без идеологии.... Карьеристы в СВО не участвуют, они тут пригрелись, как ты.
12:08:08 24-08-2023
алтайские коммунисты заигрались в популизм, в демагогию, в критиканство ---- ну да, есть такое у них маленько. Но они не у власти, поэтому нельзя знать, что они могут, если придут к власти
12:46:45 24-08-2023
Гость (12:08:08 24-08-2023) алтайские коммунисты заигрались в популизм, в демагогию, в к... Как же не знать, они уже один раз показали. Хотите пересмотреть?
13:24:14 24-08-2023
Гость (12:08:08 24-08-2023) алтайские коммунисты заигрались в популизм, в демагогию, в к... Ленин за 12 лет с революции 1905 г сделал Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г. Коммунисты с 1991 года, за 32 года, что сделали кроме демагогии?
13:35:34 24-08-2023
Гость (13:24:14 24-08-2023) Ленин за 12 лет с революции 1905 г сделал Февральскую и Октя... Граждане, тут комментатор с АМИКа важное историческое открытие сделал) Оказывается Февральскую революцию Ленин "сделал"))) Это выше всяческих похвал! Литр рассола этому комментатору!
12:08:29 24-08-2023
так все объяснимо - его же контузило при разрыве мины
12:47:40 24-08-2023
Любовь (12:08:29 24-08-2023) так все объяснимо - его же контузило при разрыве мины... Тыловые грызуны шутят?
12:25:56 24-08-2023
От коммунистов нашего края уже ничего не осталось, полнейший раздрай и развал. Герой войны (хоть он и не герой) разочаровался в руководстве коммунистов
15:43:43 24-08-2023
Галя (12:25:56 24-08-2023) От коммунистов нашего края уже ничего не осталось, полнейший... Продался он, а не разочаровался
12:26:48 24-08-2023
Теперь все ЕР, голосовать не за кого, да я на выборы и не собираюсь
12:29:35 24-08-2023
Быстро переобулся. Но это лучше, чем хорошо законспирированный враг. Такие и развалили Страну.
13:38:38 24-08-2023
Гость (12:29:35 24-08-2023) Быстро переобулся. Но это лучше, чем хорошо законспирированн... Отнюдь, страну развалили как раз коммунисты, самые главные из них и развалили
13:56:48 24-08-2023
Гость (13:38:38 24-08-2023) Отнюдь, страну развалили как раз коммунисты, самые главные и... так вы же постоянно пишете в комментариях, что Путин был членом КПСС, а ЕР - та же КПСС, во всяком случае, состоит сплошь и рядом из бывших КПССовцев
16:52:17 24-08-2023
Гость (13:56:48 24-08-2023) так вы же постоянно пишете в комментариях, что Путин был чле... я такого не писал, вы о чем?
12:33:30 24-08-2023
Ой капец. Теперь и голосовать незакого. Везде ЕР.. Все понятно. Продался
13:48:01 24-08-2023
Марина (12:33:30 24-08-2023) Ой капец. Теперь и голосовать незакого. Везде ЕР.. Все понят... К черту кандидатов таких. Даже на выборы не пойду
15:50:09 24-08-2023
Валера (13:48:01 24-08-2023) К черту кандидатов таких. Даже на выборы не пойду ... Вот такая позиция как раз и на руку власти
12:36:17 24-08-2023
Охренеть,и зачем я тогда за него голосовала? КПРФ у вас там что творится?
12:39:38 24-08-2023
П - проституция
12:41:48 24-08-2023
Это что там такого пообещали ему едросы что он вдруг переосмыслил?
19:56:36 24-08-2023
Гость (12:41:48 24-08-2023) Это что там такого пообещали ему едросы что он вдруг переосм... карьеру пообещали
20:57:01 24-08-2023
Гость (12:41:48 24-08-2023) Это что там такого пообещали ему едросы что он вдруг переосм... Так сейчас в принципе везде ЕР. Больше не за кого голосовать то…
12:58:22 24-08-2023
А что, есть принципиальная разница между КПРФ, ЕР,СР и другими??? Все они одним г....м намазаны. Кресла только между собой пилят.
13:23:28 24-08-2023
Ну что тут скажешь, ожидаемо все бегут к синим, потому что в регионе нормальных партий не осталось, цельных. красные развалились окончательно, а они хоть какую то оппозицию ЕР представляли.
13:24:11 24-08-2023
Очень жаль, теперь от КПРФ вообще ничего не останется и голосовать будет не за кого. выбор отсутствует.
15:52:02 24-08-2023
Парижанин (13:24:11 24-08-2023) Очень жаль, теперь от КПРФ вообще ничего не останется и голо... этл бред. На выборы нужно ходить всегда и выражать свою позицию
13:29:00 24-08-2023
А его куда ранили?
13:42:36 24-08-2023
Гость (13:29:00 24-08-2023) А его куда ранили? ... В руку.
13:55:03 24-08-2023
Много кто был на фронте, но убеждения свои не предали. Но есть люди, временно примазавщиеся, без убеждений..
13:55:20 24-08-2023
А он нам не подскажет, за кого в таком случае голосовать? Только синие остаются. Выборы себя изжили в регионе
13:55:59 24-08-2023
Ничего удивительного, КПРФ давно как партия погибла в регионе
14:33:29 24-08-2023
Коней на переправе не меняют...
15:08:06 24-08-2023
Что из КПРФ вышел это молодец! Они там давно уже ни какие не коммунисты! А вот что в ЕР вступил, это плохо...! Если конечно не решил разогнать их там всех!? Всех по чьей вине случалась вся эта "Украина"!!!
15:12:14 24-08-2023
Вот! Поэтому всех этих бегающих с красными флагами и пытающимся устроить хаос наподобие майдана украинского, нужно всех этих фанатиков поголовно садить и отправлять в зону СВО, чтобы перестали в эти байки и сказки партийные верить, чтобы увидели ПРАВДУ СВОИМИ глазами , и дошло, кого и кем они потыкают, и стоит ли с этой красной тряпкой с футболками носиться, рвать жэопы и обливать грязью правящую партию и верховного главнокомандующего! Володь, а Вы молодчина! дважды, и за добровольца и за осветление головы. Здоровья Вам, и новых побед, как в борьбе за процветание поселка, так и в кокружающих нас обстоятельствах в целом. Вместе - победим!
16:00:01 24-08-2023
Володя молодец! (15:12:14 24-08-2023) Вот! Поэтому всех этих бегающих с красными флагами и пытающи... Вы, предлагаете убрать все другие партии. Вы хотите чтобы запретили коммунистическую партию. То есть вы призываете сделать действие такое же как сделали нацисты Украины в 2014 году
17:51:23 24-08-2023
Приспособленец обыкновенный. Решил на старости карьерой заняться.
23:44:28 24-08-2023
Коммунисты что-то сдают позиции. Сами небось видят что всё однобоко. Скоро одна ЕР останется походу.
23:46:11 24-08-2023
Какие выборы вообще, вы этот цирк выборами называете? Смотрите вон что творится. Я в этом участвовать даже не стану.