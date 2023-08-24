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"На фронте я многое переосмыслил". Алтайский депутат, вернувшийся с СВО, ушел от КПРФ

Теперь Владимир Громов намерен вступить в партию "Единая Россия"

24 августа 2023, 11:18, ИА Амител

Владимир Громов/ Фото: Телеграм-канал партии КПРФ
Владимир Громов/ Фото: Телеграм-канал партии КПРФ

Депутат АКЗС Владимир Громов, который ушел на спецоперацию добровольцем и вернулся домой с ранением, решил выйти из партии и фракции КПРФ. Об этом он объявил в четверг, 24 августа, во время посещения барнаульского отделения фонда "Защитники Отечества".

Во время экскурсии Громов рассказал о своем участии в СВО, рассказал о героизме русских солдат и поблагодарил людей, которые помогают фронту. По его словам, ситуация со снабжением на передовой наладилась и бойцы получают современное оружие и гуманитарную помощь.

Отдельно депутат высказался и о своем будущем. Так, Громов сказал, что "многое переосмыслил на фронте", не согласен с частью решений и действий КПРФ. Теперь он намерен вступить в партию "Единая Россия" и во фракцию ЕР в АКЗС.

Владимир Громов / Фото: amic.ru

"

На данный момент я вышел из партии КПРФ, сложил свой членский билет и в ближайшее время подключусь к рабочей группе "Единой России" по вопросам СВО, буду заниматься гуманитарной деятельностью. Также в планах написать заявлению о вступлении в партию "Единая Россия". Наша работа должна быть сплочённой, единой и целенаправленной. Также хочу войти во фракцию "Единой России" в АКЗС. Мы должны быть рядом с президентом", – отметил Громов. 

Напомним, Владимир Громов поехал на спецоперацию в феврале 2023 года добровольцем. При этом от депутатских полномочий он не отказался.

1 июля Громов получил сквозное ранение в руку, сообщала пресс-служба КПРФ. Известно, что депутат вынес с поля боя раненого товарища в точку эвакуации, потом вернулся искать других раненых, попал под обстрел, переждал его и пошел назад. По пути его заметил снайпер и выстрелил. Громов нес с собой трофейное оружие, которое спасло ему жизнь. Пуля сначала попала в РПГ, а после в руку.

Кроме того, 24 июня он получил контузию от близкого разрыва мины. У Громова раскололась каска, ее осколки повредили плечо.

Со спецоперации Громов вернулся 13 августа. В Новосибирске его встретили семья, а также депутаты АКЗС и Барнаульской гордумы от КПРФ.

Владимир Громов попал в АКЗС по итогам выборов 2021 года. Он состоит в комитете по промышленности, предпринимательству и туризму. В компартию он вступил в 2019 году и через некоторое время был избран секретарем первичного отделения партии. Кроме того, в 2001 году он открыл охранное предприятие ООО ЧОП "Капитал плюс". Сейчас его деятельность приостановлена.

СВО акзс КПРФ депутат

Комментарии 51

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Иван

11:21:17 24-08-2023

Какие красивые сказки.

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Гость

11:30:11 24-08-2023

Нам ваши метания далеки и непонятны

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Гость

11:40:43 24-08-2023

Он молодец?

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Гость

12:33:27 24-08-2023

Гость (11:40:43 24-08-2023) Он молодец?... Он молодец

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Гость

11:46:07 24-08-2023

Предавший единожды предаст ещё не раз...

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Гость

11:52:32 24-08-2023

Гость (11:46:07 24-08-2023) Предавший единожды предаст ещё не раз...... Он в отличие от тебя за родину кровь проливал. Ты что сделал?

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Гость

12:00:31 24-08-2023

Гость (11:52:32 24-08-2023) Он в отличие от тебя за родину кровь проливал. Ты что сделал... А я участвую в подъеме родины с колен всю жизнь

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Гость

12:10:56 24-08-2023

Гость (11:52:32 24-08-2023) Он в отличие от тебя за родину кровь проливал. Ты что сделал... За какую Родину?

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Гость

12:45:55 24-08-2023

Гость (12:10:56 24-08-2023) За какую Родину?... За нашу, за Россию. Или у вас другая родина?

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Гость

12:09:59 24-08-2023

Гость (11:46:07 24-08-2023) Предавший единожды предаст ещё не раз...... Сходи, повоюй, посмотрим, с какими убеждлениями вернёшься (если повезёт). Ну, а пока завали хлеборезку печеньем и вареньем.

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Гость

11:55:04 24-08-2023

Все правильно сделал, коммунисты давно просто паразитируют на стариках и проблемах страны. Никаких идей ни по будущему, ни по настоящему у них нет. Они тупо вписались в систему и делают БИЗНЕС на критике и ностальгии.

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Гость

12:52:02 24-08-2023

Гость (11:55:04 24-08-2023) Все правильно сделал, коммунисты давно просто паразитируют н... Едро со своей пенсионной реформой, эта великая партия, кто успел выйти на пенсию до нее, тем повезло, кто не успел, пролетают.

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Гость

12:00:17 24-08-2023

Карьерист, без идеологии.

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Гость

12:33:14 24-08-2023

Гость (12:00:17 24-08-2023) Карьерист, без идеологии.... Карьеристы в СВО не участвуют, они тут пригрелись, как ты.

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Гость

12:08:08 24-08-2023

алтайские коммунисты заигрались в популизм, в демагогию, в критиканство ---- ну да, есть такое у них маленько. Но они не у власти, поэтому нельзя знать, что они могут, если придут к власти

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Гость

12:46:45 24-08-2023

Гость (12:08:08 24-08-2023) алтайские коммунисты заигрались в популизм, в демагогию, в к... Как же не знать, они уже один раз показали. Хотите пересмотреть?

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Гость

13:24:14 24-08-2023

Гость (12:08:08 24-08-2023) алтайские коммунисты заигрались в популизм, в демагогию, в к... Ленин за 12 лет с революции 1905 г сделал Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г. Коммунисты с 1991 года, за 32 года, что сделали кроме демагогии?

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Гость

13:35:34 24-08-2023

Гость (13:24:14 24-08-2023) Ленин за 12 лет с революции 1905 г сделал Февральскую и Октя... Граждане, тут комментатор с АМИКа важное историческое открытие сделал) Оказывается Февральскую революцию Ленин "сделал"))) Это выше всяческих похвал! Литр рассола этому комментатору!

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Любовь

12:08:29 24-08-2023

так все объяснимо - его же контузило при разрыве мины

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Гость

12:47:40 24-08-2023

Любовь (12:08:29 24-08-2023) так все объяснимо - его же контузило при разрыве мины... Тыловые грызуны шутят?

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Галя

12:25:56 24-08-2023

От коммунистов нашего края уже ничего не осталось, полнейший раздрай и развал. Герой войны (хоть он и не герой) разочаровался в руководстве коммунистов

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Гость

15:43:43 24-08-2023

Галя (12:25:56 24-08-2023) От коммунистов нашего края уже ничего не осталось, полнейший... Продался он, а не разочаровался

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Перец

12:26:48 24-08-2023

Теперь все ЕР, голосовать не за кого, да я на выборы и не собираюсь

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Гость

12:29:35 24-08-2023

Быстро переобулся. Но это лучше, чем хорошо законспирированный враг. Такие и развалили Страну.

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Гость

13:38:38 24-08-2023

Гость (12:29:35 24-08-2023) Быстро переобулся. Но это лучше, чем хорошо законспирированн... Отнюдь, страну развалили как раз коммунисты, самые главные из них и развалили

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Гость

13:56:48 24-08-2023

Гость (13:38:38 24-08-2023) Отнюдь, страну развалили как раз коммунисты, самые главные и... так вы же постоянно пишете в комментариях, что Путин был членом КПСС, а ЕР - та же КПСС, во всяком случае, состоит сплошь и рядом из бывших КПССовцев

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Гость

16:52:17 24-08-2023

Гость (13:56:48 24-08-2023) так вы же постоянно пишете в комментариях, что Путин был чле... я такого не писал, вы о чем?

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Марина

12:33:30 24-08-2023

Ой капец. Теперь и голосовать незакого. Везде ЕР.. Все понятно. Продался

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Валера

13:48:01 24-08-2023

Марина (12:33:30 24-08-2023) Ой капец. Теперь и голосовать незакого. Везде ЕР.. Все понят... К черту кандидатов таких. Даже на выборы не пойду

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Гость

15:50:09 24-08-2023

Валера (13:48:01 24-08-2023) К черту кандидатов таких. Даже на выборы не пойду ... Вот такая позиция как раз и на руку власти

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Гость

12:36:17 24-08-2023

Охренеть,и зачем я тогда за него голосовала? КПРФ у вас там что творится?

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Вася Васин

12:39:38 24-08-2023

П - проституция

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Гость

12:41:48 24-08-2023

Это что там такого пообещали ему едросы что он вдруг переосмыслил?

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гость, карьеру

19:56:36 24-08-2023

Гость (12:41:48 24-08-2023) Это что там такого пообещали ему едросы что он вдруг переосм... карьеру пообещали

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Ната

20:57:01 24-08-2023

Гость (12:41:48 24-08-2023) Это что там такого пообещали ему едросы что он вдруг переосм... Так сейчас в принципе везде ЕР. Больше не за кого голосовать то…

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Гость

12:58:22 24-08-2023

А что, есть принципиальная разница между КПРФ, ЕР,СР и другими??? Все они одним г....м намазаны. Кресла только между собой пилят.

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Аптекарь

13:23:28 24-08-2023

Ну что тут скажешь, ожидаемо все бегут к синим, потому что в регионе нормальных партий не осталось, цельных. красные развалились окончательно, а они хоть какую то оппозицию ЕР представляли.

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Парижанин

13:24:11 24-08-2023

Очень жаль, теперь от КПРФ вообще ничего не останется и голосовать будет не за кого. выбор отсутствует.

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Гость

15:52:02 24-08-2023

Парижанин (13:24:11 24-08-2023) Очень жаль, теперь от КПРФ вообще ничего не останется и голо... этл бред. На выборы нужно ходить всегда и выражать свою позицию

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Гость

13:29:00 24-08-2023

А его куда ранили?

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Гость

13:42:36 24-08-2023

Гость (13:29:00 24-08-2023) А его куда ранили? ... В руку.

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Гость

13:55:03 24-08-2023

Много кто был на фронте, но убеждения свои не предали. Но есть люди, временно примазавщиеся, без убеждений..

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гость

13:55:20 24-08-2023

А он нам не подскажет, за кого в таком случае голосовать? Только синие остаются. Выборы себя изжили в регионе

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Алла

13:55:59 24-08-2023

Ничего удивительного, КПРФ давно как партия погибла в регионе

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Гость

14:33:29 24-08-2023

Коней на переправе не меняют...

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Гость

15:08:06 24-08-2023

Что из КПРФ вышел это молодец! Они там давно уже ни какие не коммунисты! А вот что в ЕР вступил, это плохо...! Если конечно не решил разогнать их там всех!? Всех по чьей вине случалась вся эта "Украина"!!!

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Володя молодец!

15:12:14 24-08-2023

Вот! Поэтому всех этих бегающих с красными флагами и пытающимся устроить хаос наподобие майдана украинского, нужно всех этих фанатиков поголовно садить и отправлять в зону СВО, чтобы перестали в эти байки и сказки партийные верить, чтобы увидели ПРАВДУ СВОИМИ глазами , и дошло, кого и кем они потыкают, и стоит ли с этой красной тряпкой с футболками носиться, рвать жэопы и обливать грязью правящую партию и верховного главнокомандующего! Володь, а Вы молодчина! дважды, и за добровольца и за осветление головы. Здоровья Вам, и новых побед, как в борьбе за процветание поселка, так и в кокружающих нас обстоятельствах в целом. Вместе - победим!

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Гость

16:00:01 24-08-2023

Володя молодец! (15:12:14 24-08-2023) Вот! Поэтому всех этих бегающих с красными флагами и пытающи... Вы, предлагаете убрать все другие партии. Вы хотите чтобы запретили коммунистическую партию. То есть вы призываете сделать действие такое же как сделали нацисты Украины в 2014 году

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Гость

17:51:23 24-08-2023

Приспособленец обыкновенный. Решил на старости карьерой заняться.

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Артем

23:44:28 24-08-2023

Коммунисты что-то сдают позиции. Сами небось видят что всё однобоко. Скоро одна ЕР останется походу.

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Рома

23:46:11 24-08-2023

Какие выборы вообще, вы этот цирк выборами называете? Смотрите вон что творится. Я в этом участвовать даже не стану.

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