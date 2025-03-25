Переизбранный мэр Вячеслав Франк расскажет, что власти сделали для хорошей жизни Барнаула

Отчет градоначальника состоится в ближайшую пятницу

25 марта 2025, 13:15, Александра Черданцева

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк выступит с ежегодным отчетом о работе администрации в 2024 году. Итоги деятельности власти он представит на заседании городской думы в пятницу, 28 марта.

В своем отчете глава краевой столицы традиционно рассказывает, какие социальные объекты построили в городе, какими темпами вводили жилье, сколько объектов и дворов было благоустроено, как развивается сфера культуры и спорта. Также по традиции градоначальник должен осветить вопросы экономического развития столицы Алтайского края. Amic.ru внимательно послушает выступление Франка и расскажет читателям о главных итогах прошлого года.

Участие в заседании примут не только депутаты БГД, но и представители регионального парламента и правительства, общественники и предприниматели. Однако голосовать за или против принятия доклада будут только барнаульские депутаты.

Напомним, что 14 февраля 2025 года Вячеслав Франк был переизбран на пост мэра еще на пять лет. Голосовали за него опять же депутаты БГД. За этот пост с Франком боролись два кандидата.