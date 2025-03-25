Переизбранный мэр Вячеслав Франк расскажет, что власти сделали для хорошей жизни Барнаула
Отчет градоначальника состоится в ближайшую пятницу
25 марта 2025, 13:15, Александра Черданцева
Мэр Барнаула Вячеслав Франк выступит с ежегодным отчетом о работе администрации в 2024 году. Итоги деятельности власти он представит на заседании городской думы в пятницу, 28 марта.
В своем отчете глава краевой столицы традиционно рассказывает, какие социальные объекты построили в городе, какими темпами вводили жилье, сколько объектов и дворов было благоустроено, как развивается сфера культуры и спорта. Также по традиции градоначальник должен осветить вопросы экономического развития столицы Алтайского края. Amic.ru внимательно послушает выступление Франка и расскажет читателям о главных итогах прошлого года.
Участие в заседании примут не только депутаты БГД, но и представители регионального парламента и правительства, общественники и предприниматели. Однако голосовать за или против принятия доклада будут только барнаульские депутаты.
Напомним, что 14 февраля 2025 года Вячеслав Франк был переизбран на пост мэра еще на пять лет. Голосовали за него опять же депутаты БГД. За этот пост с Франком боролись два кандидата.
13:38:38 25-03-2025
Расскажет, что власти сделали для хорошей жизни власти?
14:00:15 25-03-2025
Наверное в городе обновлены автобусы. Почти закончили обновлять троллейбусы. Закуплены очередные трамваи? Капитализм сдох окончательно!
14:10:26 25-03-2025
Как минимум, стало дороже ездить. Видать от хорошей жизни власти. Не так ли т. Курышин?
15:26:34 25-03-2025
С транспортом в Бельмесево вопрос решили, не забудьте Матвиенко отчитаться.
17:23:27 25-03-2025
С перевозчиками не могут даже вопрос решить. Последние крутят администрацию на чем хотят
18:11:16 25-03-2025
Гость (17:23:27 25-03-2025) С перевозчиками не могут даже вопрос решить. Последние крутя... Отчего же? Решили и уже давно. Одни занимаются вымогательством, а другие обеспечивают "легимитизацию" банкета. Все довольны, ну кроме самого населения (но кого это интересует?).
19:23:18 25-03-2025
наверное, все эти человейники с точечной застройкой для лучшей жизни.