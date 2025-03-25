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Переизбранный мэр Вячеслав Франк расскажет, что власти сделали для хорошей жизни Барнаула

Отчет градоначальника состоится в ближайшую пятницу

25 марта 2025, 13:15, Александра Черданцева

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк выступит с ежегодным отчетом о работе администрации в 2024 году. Итоги деятельности власти он представит на заседании городской думы в пятницу, 28 марта.

В своем отчете глава краевой столицы традиционно рассказывает, какие социальные объекты построили в городе, какими темпами вводили жилье, сколько объектов и дворов было благоустроено, как развивается сфера культуры и спорта. Также по традиции градоначальник должен осветить вопросы экономического развития столицы Алтайского края. Amic.ru внимательно послушает выступление Франка и расскажет читателям о главных итогах прошлого года. 

Участие в заседании примут не только депутаты БГД, но и представители регионального парламента и правительства, общественники и предприниматели. Однако голосовать за или против принятия доклада будут только барнаульские депутаты. 

Напомним, что 14 февраля 2025 года Вячеслав Франк был переизбран на пост мэра еще на пять лет. Голосовали за него опять же депутаты БГД. За этот пост с Франком боролись два кандидата

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИПолитика

Барнаул Вячеслав Франк итоги года мэрия
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Комментарии 7

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Russkiy

13:38:38 25-03-2025

Расскажет, что власти сделали для хорошей жизни власти?

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Гость

14:00:15 25-03-2025

Наверное в городе обновлены автобусы. Почти закончили обновлять троллейбусы. Закуплены очередные трамваи? Капитализм сдох окончательно!

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Гость

14:10:26 25-03-2025

Как минимум, стало дороже ездить. Видать от хорошей жизни власти. Не так ли т. Курышин?

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Гость

15:26:34 25-03-2025

С транспортом в Бельмесево вопрос решили, не забудьте Матвиенко отчитаться.

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Гость

17:23:27 25-03-2025

С перевозчиками не могут даже вопрос решить. Последние крутят администрацию на чем хотят

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Гость

18:11:16 25-03-2025

Гость (17:23:27 25-03-2025) С перевозчиками не могут даже вопрос решить. Последние крутя... Отчего же? Решили и уже давно. Одни занимаются вымогательством, а другие обеспечивают "легимитизацию" банкета. Все довольны, ну кроме самого населения (но кого это интересует?).

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Гость

19:23:18 25-03-2025

наверное, все эти человейники с точечной застройкой для лучшей жизни.

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