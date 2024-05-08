Путин направил поздравление лидерам иностранных государств по случаю Дня Победы

Украина, как и в прошлом году, в список не вошла

08 мая 2024, 19:11, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю 79-й годовщины Победы лидерам и гражданам стран бывшего СССР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как и в прошлом году, Украина в нем не упоминается. Поздравительные послания отправлены лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, а также Грузии и Молдавии.

"Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм", – говорится в поздравлении главы государства.