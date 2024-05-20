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Путин назначил нового замминистра обороны и руководителя аппарата ведомства

Глава государства снял Садовенко с должности

20 мая 2024, 21:59, ИА Амител

Олел Савельев / Фото: сайт Счетной палаты РФ
Олел Савельев / Фото: сайт Счетной палаты РФ

Заместителем министра обороны – руководителем аппарата министерства назначили Олега Савельева. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Также Путин своим указом снял с соответствующей должности Юрия Садовенко.

Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института. С 2008 по 2014 год занимал должность замминистра экономического развития РФ. Позднее, с 31 марта 2014-го по 15 июля 2015 года – министр по делам Крыма.

С 2019 года работал аудитором Счетной палаты РФ. Курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Минобороны

Комментарии 9

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Гость

23:03:09 20-05-2024

В каких войсках долг Родине отдавал ???

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Гость

06:37:53 21-05-2024

Гость (23:03:09 20-05-2024) В каких войсках долг Родине отдавал ???... Лучше так: Ты кто по жизни1

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Гость

06:54:07 21-05-2024

Гость (23:03:09 20-05-2024) В каких войсках долг Родине отдавал ???... Очередной идиот из серии не служил - значит не место в Минобороны. Ему не надо служить, ему нужно организовать правильное финансирование армии, и чтобы без воровства. А воюют генералы из Генштаба.

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Гость

08:08:13 21-05-2024

Гость (06:54:07 21-05-2024) Очередной идиот из серии не служил - значит не место в Миноб...
Как же мало холопам надо. И дети твои холопами будут. И внуки. В крови это раболепие. Размножиться и быстрее сдохнуть, чтобы не мешать.

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Гость

11:15:06 21-05-2024

Гость (08:08:13 21-05-2024) Как же мало холопам надо. И дети твои холопами будут. И ... Боже, какое же ты днище...

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Гость

08:45:07 21-05-2024

Гость (06:54:07 21-05-2024) Очередной идиот из серии не служил - значит не место в Миноб... Ню-ню,20лет организоваться и борются,а воз и ныне там,так может хватит двигать кровати и все таки пора заменить персонал

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Гость

11:15:45 21-05-2024

Гость (08:45:07 21-05-2024) Ню-ню,20лет организоваться и борются,а воз и ныне там,так мо... А тебе не по глазам, что меняют как раз людей?

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Гость

14:56:03 21-05-2024

Гость (11:15:45 21-05-2024) А тебе не по глазам, что меняют как раз людей?... Кума на свата, свата на брата

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Гость

16:28:22 21-05-2024

Гость (14:56:03 21-05-2024) Кума на свата, свата на брата... Балаболка ты.

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