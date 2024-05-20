Путин назначил нового замминистра обороны и руководителя аппарата ведомства

Глава государства снял Садовенко с должности

20 мая 2024, 21:59, ИА Амител

Олел Савельев / Фото: сайт Счетной палаты РФ

Заместителем министра обороны – руководителем аппарата министерства назначили Олега Савельева. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Также Путин своим указом снял с соответствующей должности Юрия Садовенко.

Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института. С 2008 по 2014 год занимал должность замминистра экономического развития РФ. Позднее, с 31 марта 2014-го по 15 июля 2015 года – министр по делам Крыма.

С 2019 года работал аудитором Счетной палаты РФ. Курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.