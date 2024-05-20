Путин назначил нового замминистра обороны и руководителя аппарата ведомства
Глава государства снял Садовенко с должности
20 мая 2024, 21:59, ИА Амител
Заместителем министра обороны – руководителем аппарата министерства назначили Олега Савельева. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Также Путин своим указом снял с соответствующей должности Юрия Садовенко.
Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института. С 2008 по 2014 год занимал должность замминистра экономического развития РФ. Позднее, с 31 марта 2014-го по 15 июля 2015 года – министр по делам Крыма.
С 2019 года работал аудитором Счетной палаты РФ. Курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
23:03:09 20-05-2024
В каких войсках долг Родине отдавал ???
06:37:53 21-05-2024
Гость (23:03:09 20-05-2024) В каких войсках долг Родине отдавал ???... Лучше так: Ты кто по жизни1
06:54:07 21-05-2024
Гость (23:03:09 20-05-2024) В каких войсках долг Родине отдавал ???... Очередной идиот из серии не служил - значит не место в Минобороны. Ему не надо служить, ему нужно организовать правильное финансирование армии, и чтобы без воровства. А воюют генералы из Генштаба.
08:08:13 21-05-2024
Гость (06:54:07 21-05-2024) Очередной идиот из серии не служил - значит не место в Миноб...
Как же мало холопам надо. И дети твои холопами будут. И внуки. В крови это раболепие. Размножиться и быстрее сдохнуть, чтобы не мешать.
11:15:06 21-05-2024
Гость (08:08:13 21-05-2024) Как же мало холопам надо. И дети твои холопами будут. И ... Боже, какое же ты днище...
08:45:07 21-05-2024
Гость (06:54:07 21-05-2024) Очередной идиот из серии не служил - значит не место в Миноб... Ню-ню,20лет организоваться и борются,а воз и ныне там,так может хватит двигать кровати и все таки пора заменить персонал
11:15:45 21-05-2024
Гость (08:45:07 21-05-2024) Ню-ню,20лет организоваться и борются,а воз и ныне там,так мо... А тебе не по глазам, что меняют как раз людей?
14:56:03 21-05-2024
Гость (11:15:45 21-05-2024) А тебе не по глазам, что меняют как раз людей?... Кума на свата, свата на брата
16:28:22 21-05-2024
Гость (14:56:03 21-05-2024) Кума на свата, свата на брата... Балаболка ты.